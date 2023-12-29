Как работодатель нарушает законы, заставляя сотрудников работать в праздники

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Многие работники жалуются, что их принуждают работать в период между праздниками. Можно ли на самом деле заставить кого-то работать в Новый год? И как об этом говорит Трудовой кодекс? Интернет-издание «Подмосковье сегодня» предлагает разобраться, насколько это законно и что делать в таких случаях.
Ирина Ж., 33-летняя менеджер по продажам, рассказывает о своем опыте. В ее компании самый загруженный сезон — с конца декабря до начала января. После этого она надеется отдохнуть хотя бы немного и провести время с родственниками. Но ее начальник сообщил, что она должна быть на работе 3 и 6 января и быть на связи через телефон. К сожалению, работать удаленно не получится, потому что руководство не одобряет такой график.
«Получается, что выходные дни тоже разбиваются на две части. Мне сказали, что я могу не приходить на работу, но в таком случае моя зарплата за январь будет меньше, потому что будет меньше рабочих дней. Бухгалтерия объяснила, что они рассчитывают среднюю заработную плату за каждый месяц», — рассказала Ирина.
Юрист по трудовым спорам Людмила Качанова говорит, что работодатель в такой ситуации действует явно незаконно и полагается на юридическую неграмотность сотрудников.
«Конституционный суд четко указывает, что если зарплата включает не только базовую ставку, но и компенсационные и стимулирующие выплаты, то при оплате труда в выходные и праздничные дни должны учитываться все эти составляющие», — заявила Качанова.
Она также отметила, что привлекать сотрудников к работе в праздничные дни можно только с их письменного согласия, если это не предусмотрено графиком работы. И сама работа должна оплачиваться не просто, а в двойном размере, или работнику должен быть предоставлен другой день отдыха.
«К сожалению, люди не только не знают своих прав, но и не хотят их защищать. Они не хотят конфликтовать и считают, что лучше потерпеть, чем рисковать своей работой в новом году. Каждый сам выбирает, что для него важнее», — считает психолог Елена Михайлова.