Как работодатель нарушает законы, заставляя сотрудников работать в праздники

Ирина Ж., 33-летняя менеджер по продажам, рассказывает о своем опыте. В ее компании самый загруженный сезон — с конца декабря до начала января. После этого она надеется отдохнуть хотя бы немного и провести время с родственниками. Но ее начальник сообщил, что она должна быть на работе 3 и 6 января и быть на связи через телефон. К сожалению, работать удаленно не получится, потому что руководство не одобряет такой график.