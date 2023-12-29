Глава Межконтинентальной киберспортивной лиги назвал тенденции киберспорта 2023 года

В беседе издания с экспертом была затронута тенденция на импортозамещение в отрасли видеоигр. Так, несколько популярных игр — StandOff 2, «Калибр», «Танки блиц» и «Мир танков» — разработчикам уже удалось импортозаместить на российские аналоги, о чем глава государства рассуждал на Восточном экономическом форуме осенью 2023 года.