Глава Межконтинентальной киберспортивной лиги назвал тенденции киберспорта 2023 года

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
Как сообщает runews24.ru, эксперт отрасли отмечает возрастающую роль отечественных видеоигровых разработок и спортивного программирования внутри страны, огромный интерес к фиджитальным видам спорта, в том числе и направлениям на основе AR и VR-технологий, востребованность у игроков VR-страйкбола и VR-бокса.
В беседе издания с экспертом была затронута тенденция на импортозамещение в отрасли видеоигр. Так, несколько популярных игр — StandOff 2, «Калибр», «Танки блиц» и «Мир танков» — разработчикам уже удалось импортозаместить на российские аналоги, о чем глава государства рассуждал на Восточном экономическом форуме осенью 2023 года.
Кроме того, Горбаченко оценил победу российских киберспортсменов из Team Spirit на The International, которая помогла укрепить престиж нашей страны в индустрии.