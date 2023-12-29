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Updated Сегодня, 17:10

Глава Межконтинентальной киберспортивной лиги назвал тенденции киберспорта 2023 года

Глава Межконтинентальной киберспортивной лиги назвал тенденции киберспорта 2023 года

29 декабря 2023, 17:09
Фото: 1MI
За 10 лет киберспорт прошел путь от малоизвестного явления до востребованной отрасли, премудростям которой обучают в университетах, а ее матчи признаются событиями мирового масштаба. Директор Межконтинентальной киберспортивной лиги Александр Горбаченко рассказал о трендах киберспорта этого года.

Как сообщает runews24.ru, эксперт отрасли отмечает возрастающую роль отечественных видеоигровых разработок и спортивного программирования внутри страны, огромный интерес к фиджитальным видам спорта, в том числе и направлениям на основе AR и VR-технологий, востребованность у игроков VR-страйкбола и VR-бокса.

В беседе издания с экспертом была затронута тенденция на импортозамещение в отрасли видеоигр. Так, несколько популярных игр — StandOff 2, «Калибр», «Танки блиц» и «Мир танков» — разработчикам уже удалось импортозаместить на российские аналоги, о чем глава государства рассуждал на Восточном экономическом форуме осенью 2023 года.

Кроме того, Горбаченко оценил победу российских киберспортсменов из Team Spirit на The International, которая помогла укрепить престиж нашей страны в индустрии.

#Общество
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