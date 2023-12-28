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Posted Сегодня, 05:22

Published Сегодня, 05:22

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

Психолог рассказала о способах удержаться на диете в период новогодних праздников

Психолог рассказала о способах удержаться на диете в период новогодних праздников

28 декабря 2023, 05:22
Фото: Midjourney
Психолог Анастасия Елисеева поделилась советами, как не сорваться с диеты во время новогодних застолий.

В интервью для RuNews24.ru, Елисеева порекомендовала разработать план питания и строго его придерживаться.

На новогоднем столе будет много всего вкусного, пробовать можно всё, но не обязательно переедать. Лучше ограничиваться минимальными порциями.

Желательно сфокусироваться не на еде, а на общении за столом. Хорошая беседа отвлекает от вкусностей.

Напитки выбирайте с умом. Газировки и сладкие алкогольные коктейли содержат огромное количество сахара. Лучше отдать предпочтение натуральным сокам и воде.

Заручитесь поддержкой родных и близких. Расскажите им о своих планах, попросите помочь в составлении новогоднего меню.

Если срыв всё-таки произошёл, не занимайтесь самобичеванием. Этим вы только усугубите ситуацию.

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