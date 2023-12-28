Психолог рассказала о способах удержаться на диете в период новогодних праздников

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
В интервью для RuNews24.ru, Елисеева порекомендовала разработать план питания и строго его придерживаться.
На новогоднем столе будет много всего вкусного, пробовать можно всё, но не обязательно переедать. Лучше ограничиваться минимальными порциями.
Желательно сфокусироваться не на еде, а на общении за столом. Хорошая беседа отвлекает от вкусностей.
Напитки выбирайте с умом. Газировки и сладкие алкогольные коктейли содержат огромное количество сахара. Лучше отдать предпочтение натуральным сокам и воде.
Заручитесь поддержкой родных и близких. Расскажите им о своих планах, попросите помочь в составлении новогоднего меню.
Если срыв всё-таки произошёл, не занимайтесь самобичеванием. Этим вы только усугубите ситуацию.