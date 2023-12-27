Во встречах КМСП участвовали 4800 предпринимателей по всей России

Генеральный директор КМСП Александр Исаевич отметил, что такие встречи позволяют получить информацию о проблемах буквально из первых уст, сообщает rostovgazeta.ru. За год на этих мероприятиях поступило более 1000 обращений. 600 обработали прямо на встречах, ещё 400 были взяты в разработку, в том числе дочерними структурами КМСП.