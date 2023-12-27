Во встречах КМСП участвовали 4800 предпринимателей по всей России

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Генеральный директор КМСП Александр Исаевич отметил, что такие встречи позволяют получить информацию о проблемах буквально из первых уст, сообщает rostovgazeta.ru. За год на этих мероприятиях поступило более 1000 обращений. 600 обработали прямо на встречах, ещё 400 были взяты в разработку, в том числе дочерними структурами КМСП.
«Предприниматели и коллеги, которые занимаются их развитием в регионах, — наш приоритет. 2023 год показал, что совместная работа приумножает эффективность наших усилий. В следующем году мы продолжим наши выезды», — цитирует Исаевича ria.ru.
77% обращений касались финансовой поддержки предпринимателей. Около 10% были про сбыт, участие в закупках по закону № 223-ФЗ, поиск поставщиков, попадание на прилавки торговых сетей и открытие «фермерских островках». Также поступают вопросы о работе цифровой платформы МСП.РФ, обучающих и других программах.
В пресс-службе корпорации напомнили, что господдержка бизнеса оказывается в рамках инициированного президентом РФ национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Куратором назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.