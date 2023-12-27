Психолог рассказала, как двум разным типам людей стоит отдыхать в Новый год

Тем, кто много и активно трудится, ездит в командировки, ведет переговоры, в новогодние праздники полезнее всего будет максимально замедлиться. Стоит сократить время на работу со средствами коммуникаций до часа в день, а вместо этого — много находиться на свежем воздухе, кататься на лыжах или коньках, санках или сноуборде. Можно заняться приготовлением кулинарных шедевров, сходить в баню или сауну хамам, поиграть в настольные игры с друзьями.