Психолог рассказала, как двум разным типам людей стоит отдыхать в Новый год

Posted Сегодня, 18:30
Published Сегодня, 18:30
Modified Сегодня, 18:34
Updated Сегодня, 18:34
Как сообщает runews24.ru, ссылаясь на комментарий эксперта, всех людей можно условно поделить на два типа, в соответствии с каждым из которых и стоит выстраивать свой досуг на январских каникулах.
Тем, кто много и активно трудится, ездит в командировки, ведет переговоры, в новогодние праздники полезнее всего будет максимально замедлиться. Стоит сократить время на работу со средствами коммуникаций до часа в день, а вместо этого — много находиться на свежем воздухе, кататься на лыжах или коньках, санках или сноуборде. Можно заняться приготовлением кулинарных шедевров, сходить в баню или сауну хамам, поиграть в настольные игры с друзьями.
Тем людям, которые ежедневно ходят в офис, напротив, рекомендуется разбавить привычную рутину яркими, разнообразными занятиями — пообщаться с семьей, друзьями, выбраться на природу, организовать поездку в духовное место, посетить культурные достопримечательности, сходить в тир, боулинг или на дискотеку.