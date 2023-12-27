«Единая Россия» помогает жителям новых регионов вернуться к мирной жизни

Кроме того, она раскрыла детали проекта «Я с тобой», инициированного «Единой Россией» и фондом «Дороги жизни» для воспитанников сиротских учреждений. Инициатива сейчас реализуется в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также распространяется на 13 субъектов России. Врачи нанесли визит в 18 учреждений, провели осмотр более 800 юных воспитанников. В итоге несколько десятков детей отправились на лечение в федеральные клиники.