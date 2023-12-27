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«Единая Россия» помогает жителям новых регионов вернуться к мирной жизни

«Единая Россия» помогает жителям новых регионов вернуться к мирной жизни

27 декабря 2023, 07:32
Фото: ER.RU
«Единая Россия» смогла организовать доставку порядка 82 тысяч тонн гуманитарной помощи для населения новых регионов и бойцов на фронте. К реализации гуманитарной миссии подключились отделения партии, общественные приемные, предприниматели, некоммерческие организации и россияне из всех субъектов РФ.

Как пишет rostovgazeta.ru, деятельность партии по поддержке новых регионов и военнослужащих ведется непрерывно, как заверяет руководитель штаба по гуманитарному сотрудничеству, заместитель секретаря генерального совета ЕР Анна Кузнецова.

Она рассказала, что волонтеры доставляют населению медикаменты и продовольствие, а также одежду, строительные материалы, прочие предметы первой необходимости. При участии партнеров партии — Минздрава, ФМБА, Минпросвещения, Минобороны, фонда «Своих не бросаем», движения «Здоровое Отечество», ОАО «РЖД» — вывезли на лечение около 700 детей.

Волонтеры обеспечивают гуманитарной помощью население прифронтовых районов, выезжают по адресам поступивших заявок, в первую очередь оказывая поддержку одиноким гражданам и многодетным семьям.

«Недавно 10 тонн продуктов и предметов первой необходимости доставили в Энергодар. В самом городе работа выстроена, а прифронтовым селам необходима гуманитарная поддержка. В Мариуполе МГЕР запустила проект по доставке горячего питания одиноким маломобильным гражданам», — отчиталась о проделанной работе Анна Кузнецова.

Кроме того, она раскрыла детали проекта «Я с тобой», инициированного «Единой Россией» и фондом «Дороги жизни» для воспитанников сиротских учреждений. Инициатива сейчас реализуется в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также распространяется на 13 субъектов России. Врачи нанесли визит в 18 учреждений, провели осмотр более 800 юных воспитанников. В итоге несколько десятков детей отправились на лечение в федеральные клиники.

Кузнецова рассказала о действии народной программы «Единой России», в рамках которой регионы-шефы в новых регионах занимаются восстановлением мирной жизни, возводя для людей жилье и объекты социальной инфраструктуры, решая первоочередные вопросы образования и медицины.

К гуманитарной миссии активно подключаются волонтеры «Молодой Гвардии». Они непрерывно трудятся в больнице интенсивного лечения Мариуполя, военном госпитале Луганска, больнице имени Калинина в Донецке. С осени прошлого года в Херсонской области ведет свою деятельность педагогический десант МГЕР. Активисты помогли запустить в работу футбольную школу имени Андрея Соломатина в Мариуполе, открыли бесплатную секцию по самбо в Шахтерске.

Как сообщает сайт ER.RU, сейчас активисты гуманитарного штаба партии взяли под патронаж около 10 тысяч семей беженцев в Белгородской области. Также стоит отметить, что волонтеры занимаются доставкой продовольствия в прифронтовые села Харьковской области.

Кузнецова поблагодарила всех тех, кто помогает в реализации гуманитарной миссии «Единой России».

«С первых дней спецоперации все местные отделения „Единой России“ объединились для помощи жителям новых территорий и военнослужащим. В 2023-м эта тенденция продолжилась: при поддержке партии отправили 105 конвоев гуманитарной помощи в Донецкую и Луганскую народные республики. Помогаем как бойцам, так и тем, кто принимает участие в восстановлении освобожденных городов.

В сборе большую поддержку оказывают пункты приема помощи, развернутые на базе волонтерских штабов, где принимают посылки, вяжут масксети, шьют балаклавы, дождевики. Кроме того, добровольцы ездят и на передовую поддержать боевой дух, пообщаться с бойцами. Это, кстати, помогает нам внимательнее относиться к организации каждого гумконвоя, учитывать все пожелания бойцов от всех подразделений, командиров батальонов, полка.

При сборе учитываем все — от крупногабаритных до мелких хозбытовых товаров, медикаментов, продуктов питания. В этом году по заявкам мы отправили 629 автомобилей, из них 459 — для мобилизованных, а 170 — для добровольцев башкирских батальонов. Также не прекращается поставка тепловизоров, прицелов ночного видения, раций, квадрокоптеров, бензиновых генераторов, теплопушек, печей-буржуек, комплектов экипировки», — рассказал руководитель регионального исполнительного комитета РО партии «Единая Россия» Руслан Насретдинов.

#Общество
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