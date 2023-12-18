Стало известно, как изменились цены на яйца и другие продукты в Башкирии за год

Кроме овощей и фруктов за год среди продуктов силнее всего подорожали яйца — они прибавили 57,53% за год. Стоит отметить, что по сравнению с остальной Россией в Башкирии цены растут быстрее — в других регионах рост к декабрю 2022 года составил 36,54%. На втором месте — мясо птицы (+28,05%). Цитрусовые и фрукты подорожали на 27,06%, овощи — на 25,59%. К ноябрю прошлого года подешевели подсолнечное масло, крупы, макароны, картофель.