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Published Сегодня, 07:57

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В Башкирии яйца подорожали в полтора раза

Стало известно, как изменились цены на яйца и другие продукты в Башкирии за год

18 декабря 2023, 07:57
Фото: 1MI

В Башкирии яйца подорожали в полтора раза

Падение цен на электроприборы не смогло компенсировать общую динамику.

Продовольственные товары по сравнению с ноябрём 2022 года выросли в цене на 7,01%. Об этом сообщили в Башкортостанстате.

Кроме овощей и фруктов за год среди продуктов силнее всего подорожали яйца — они прибавили 57,53% за год. Стоит отметить, что по сравнению с остальной Россией в Башкирии цены растут быстрее — в других регионах рост к декабрю 2022 года составил 36,54%. На втором месте — мясо птицы (+28,05%). Цитрусовые и фрукты подорожали на 27,06%, овощи — на 25,59%. К ноябрю прошлого года подешевели подсолнечное масло, крупы, макароны, картофель.

Непродовольственные товары стали недоступнее на 5,83%. При этом теле- и радио-товары, а также электрические бытовые приборы и обувь подешевели. На 9,63% подорожало дизельное топливо, на 8,71% — лекарства.

Самый серьёзный вклад в инфляцию внесла сфера услуг — +8,39% к ноябрю 2022 года. Наиболее заметный рост виден в пассажирском транспорте (+12,86%) и санаторно-курортных услугах (10,72%). Например, цена на такси увеличилась на более, чем 17%. Подорожал также проезд в плацкарте.

В начале декабря инфляция в Башкирии ускорилась, несмотря на подешевевшие яблоки и колбасы. А за год она приблизилась к 7%.

#Общество#Экономика#Новости Башкирии#Инфляция#Идэль Гумеров#Яйца
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