Инфляция в Башкирии приблизилась к 7%

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
В ноябре инфляция приблизилась к 7%. Об этом сообщает РБК-Уфа со ссылкой на Росстат.
За прошлый месяц сильнее всего подорожали огурцы, помидоры и куриные яйца. Некоторые продукты стали дороже в полтора раза по сравнению с прошлым годом.
В октябре инфляция составляла 5,8%, что выше предыдущего месяца на 1,3%. В ноябре рост общего уровня цен на товары и услуги продолжился — по итогам месяца он составил 6,94%. Динамика к октябрю — +1,14%. За год сильнее всего подорожали услуги — +8,39%, выше среднего показателя инфляции оказался темп роста на продовольственные товары — +7,01%. Медленнее всего рос сегмент непродовольственных товаров — +5,83%.
По темпам инфляции Башкирия уступает соседним регионам и стране в целом. Например, в Марий Эл инфляция составила 8,99%, в Кировской области — 8,07%. Среди регионов ПФО Башкирия занимает 11 место. В России годовая инфляция составила 7,48%.
Национальный банк Башкирии опубликует информацию об инфляции 19 декабря.
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