Инфляция в Башкирии приблизилась к 7%

В октябре инфляция составляла 5,8%, что выше предыдущего месяца на 1,3%. В ноябре рост общего уровня цен на товары и услуги продолжился — по итогам месяца он составил 6,94%. Динамика к октябрю — +1,14%. За год сильнее всего подорожали услуги — +8,39%, выше среднего показателя инфляции оказался темп роста на продовольственные товары — +7,01%. Медленнее всего рос сегмент непродовольственных товаров — +5,83%.