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Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

В Башкирии обновились данные об инфляции

Инфляция в Башкирии приблизилась к 7%

12 декабря 2023, 09:26
Фото: 1MI

В Башкирии обновились данные об инфляции

В Башкирии рост цен уступает общероссийским значениям.

В ноябре инфляция приблизилась к 7%. Об этом сообщает РБК-Уфа со ссылкой на Росстат.

За прошлый месяц сильнее всего подорожали огурцы, помидоры и куриные яйца. Некоторые продукты стали дороже в полтора раза по сравнению с прошлым годом.

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В октябре инфляция составляла 5,8%, что выше предыдущего месяца на 1,3%. В ноябре рост общего уровня цен на товары и услуги продолжился — по итогам месяца он составил 6,94%. Динамика к октябрю — +1,14%. За год сильнее всего подорожали услуги — +8,39%, выше среднего показателя инфляции оказался темп роста на продовольственные товары — +7,01%. Медленнее всего рос сегмент непродовольственных товаров — +5,83%.

По темпам инфляции Башкирия уступает соседним регионам и стране в целом. Например, в Марий Эл инфляция составила 8,99%, в Кировской области — 8,07%. Среди регионов ПФО Башкирия занимает 11 место. В России годовая инфляция составила 7,48%.

Национальный банк Башкирии опубликует информацию об инфляции 19 декабря.

Мы поговорили с экономистами о перспективах реализации турецких столовых яиц в прилавках Башкирии и узнали, почему местные производители не способны удовлетворить спрос на продукцию.

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