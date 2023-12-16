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Posted Сегодня, 09:55

Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

Стоимость поездок на такси в Башкирии подорожала на 17,2%

В Башкирии подорожали поездки на такси и поездах дальнего следования

16 декабря 2023, 09:55
Фото: 1MI

Стоимость поездок на такси в Башкирии подорожала на 17,2%

Об этом сообщает Башстат.

В период с октября по ноябрь текущего года стоимость поездок на такси выросла в среднем на 2,5%. По данным статистики, за год стоимость поездок на такси в Башкирии выросла на 17,2%.

В республике за месяц выросла стоимость поездок на поездах дальнего следования (+13,6%). При этом цены на проезд в в плацкартных вагонах за месяц выросли до 22,3%.

Ранее аналитики Росстата подсчитали, насколько подорожали билеты на общественный транспорт в Башкирии. Согласно статистике, стоимость билета на общественный транспорт с начала года выросла на 0,79%.

В 2022 году стоимость поездки на электротранспорт выросла на 32,5% — с 19,82 до 26,27 рубля и с 20,3 до 26,89 рубля. В текущем году стоимость поездки в троллейбусе и трамвае не менялась.

#Общество#Экономика#Общественный транспорт#Новости Башкирии#Новости Уфы#Цены#Азамат Нухов#Такси
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