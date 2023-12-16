В Башкирии подорожали поездки на такси и поездах дальнего следования

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
В период с октября по ноябрь текущего года стоимость поездок на такси выросла в среднем на 2,5%. По данным статистики, за год стоимость поездок на такси в Башкирии выросла на 17,2%.
В республике за месяц выросла стоимость поездок на поездах дальнего следования (+13,6%). При этом цены на проезд в в плацкартных вагонах за месяц выросли до 22,3%.
Ранее аналитики Росстата подсчитали, насколько подорожали билеты на общественный транспорт в Башкирии. Согласно статистике, стоимость билета на общественный транспорт с начала года выросла на 0,79%.
В 2022 году стоимость поездки на электротранспорт выросла на 32,5% — с 19,82 до 26,27 рубля и с 20,3 до 26,89 рубля. В текущем году стоимость поездки в троллейбусе и трамвае не менялась.