Стало известно насколько в Башкирии подорожали билеты на общественный транспорт

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Согласно статистике, стоимость билета на общественный транспорт с начала года выросла на 0,79%. Таким образом, цена билета на 9 января в среднем составляла 30,47 рубля. Далее, 24 июля, средняя стоимость проезда, подорожала уже до 30,71 рублей.
Сильнее всего стоимость билета менялась в 2022 году — на 11,3% с 27,37 рубля до 30,47 рубля.
В 2022 году стоимость поездки на электротранспорт выросла на 32,5% — с 19,82 до 26,27 рубля и с 20,3 до 26,89 рубля. В текущем году стоимость поездки в троллейбусе и трамвае не менялась.