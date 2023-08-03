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Стало известно насколько в Башкирии подорожали билеты на общественный транспорт

3 августа 2023, 05:24
Аналитики Росстата подсчитали, насколько подорожали билеты на общественный транспорт в Башкирии.

Согласно статистике, стоимость билета на общественный транспорт с начала года выросла на 0,79%. Таким образом, цена билета на 9 января в среднем составляла 30,47 рубля. Далее, 24 июля, средняя стоимость проезда, подорожала уже до 30,71 рублей.

Сильнее всего стоимость билета менялась в 2022 году — на 11,3% с 27,37 рубля до 30,47 рубля.

В 2022 году стоимость поездки на электротранспорт выросла на 32,5% — с 19,82 до 26,27 рубля и с 20,3 до 26,89 рубля. В текущем году стоимость поездки в троллейбусе и трамвае не менялась.

#Виалина Ахсанова
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