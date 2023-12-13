Глава башкирского парламента призвал обратить внимание на яйца

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:03
Рост цен на яйца вызвал обеспокоенность спикера башкирского парламента. Константин Толкачев потребовал провести анализ ситуации.
Кроме яиц, Толкачёва интересуют куриное мясо, овощи, фрукты, молочка. Профильный комитет Курултая должен по его поручению проверить обоснованность повышения цен. Для этого рабочая группа информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка продовольственных товаров должна начать более активную работу. Планируется, что представители минсельхоза, минторга, агропромышленного сектора, торговых сетей и федеральной антимонопольной службы проведут совещание, на котором обсудят причины взлёта цен и меры «для нормализации ситуации».
Спикер башкирского парламента поручил профильному комитету Государственного Собрания совместно с представителями заинтересованных организаций и ведомств проанализировать причины роста цен.
— Если потребуется, проведем рейды по супермаркетам и рынкам. — К. Толкачёв.
В то же время спикер Курултая отдаёт себе отчёт в том, что проблема роста цен характерна для всей страны.
Особенно пугающей тенденция выглядит в преддверии новогодних праздников, так как, по мнению Толкачёва, «большинство граждан закупаются масштабно и впрок».
Следует отметить, что наибольший вклад в инфляцию к концу ноября внесли не овощи и яйца, а непродовольственные товары. А проблема цен на яйца, по мнению экспертов, имеет разные причины.