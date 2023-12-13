Глава башкирского парламента призвал обратить внимание на яйца

Кроме яиц, Толкачёва интересуют куриное мясо, овощи, фрукты, молочка. Профильный комитет Курултая должен по его поручению проверить обоснованность повышения цен. Для этого рабочая группа информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка продовольственных товаров должна начать более активную работу. Планируется, что представители минсельхоза, минторга, агропромышленного сектора, торговых сетей и федеральной антимонопольной службы проведут совещание, на котором обсудят причины взлёта цен и меры «для нормализации ситуации».