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Владимир Путин отметил улучшение экологической ситуации в Норильске

Владимир Путин отметил улучшение экологической ситуации в Норильске

12 декабря 2023, 14:17
Фото: piqsels.com
Владимир Путин на видеоконференции с получателями арктической ипотеки отметил, что норильские предприятия стали вкладывать больше средств в воздухоочистительное оборудование.

У одной из жительниц Норильска, участвовавшей в конференции, глава государства спросил об экологической ситуации в городе. Женщина ответила, что всё хорошо, пишет ТАСС.

«Всё хорошо не бывает, но, как докладывают, предприятия стали больше вкладывать средств в оборудование для очистки воздуха, и действительно общие показатели получше стали. Многое еще нужно сделать, но в целом в правильном направлении там все двигается», — отметил Путин.

Эксперты отмечают, что «Норникель» действует в Красноярском крае по нескольким экологическим направлениям. Так, в 2016 году в регионе был закрыт старый никелевый завод, а производство было перераспределено между другими площадками, находящимися за городом. Это позволило на 30% снизить загрязнение воздуха в Норильске.

Также в регионе применяется новая система очистки воздуха: диоксид серы улавливают и перерабатывают его в серную кислоту. Полученное вещество нейтрализуют с помощью известняка, что даёт в итоге экологически нейтральный гипс. Данный проект назвали «Серной программой». Она включена в нацпроект «Чистый воздух».

Осенью 2023 года «Серную программу» запустили на Надеждинском металлургическом заводе. Ожидается, что это поможет сократить вредные выбросы в атмосферу на 20% уже в текущем году и на 45% — в 2024-м.

Глава «Норникеля» Владимир Потанин, в свою очередь, напомнил, что проект улучшения экологии Красноярского края не свернули даже после введения антироссийских санкций.

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