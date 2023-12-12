Владимир Путин отметил улучшение экологической ситуации в Норильске

«Всё хорошо не бывает, но, как докладывают, предприятия стали больше вкладывать средств в оборудование для очистки воздуха, и действительно общие показатели получше стали. Многое еще нужно сделать, но в целом в правильном направлении там все двигается», — отметил Путин.