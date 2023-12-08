В МЧС Башкирии предупредили об опасности из-за морозов

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Ближайшие дни в Башкирии ожидается серьёзное похолодание. МЧС Башкирии предупредил об опасных явлениях.
По данным Башгидрометцентра, ближайшие 4 суток температура опустится на 14-20 градусов ниже климатической нормы.
Сложнее всего придётся жителям северных районов — там по ночам ожидаются морозы от -40 до -43 °C. Днём воздух не прогреется выше -27°C. В остальной части Башкирии ночью похолодает до -37°C.
Спасатели рекомендуют не выезжать из дома, а в случае необходимости покинуть его, одеваться в многослойную одежду. При замерзании и переохлаждении необходимо срочно зайти в любое тёплое помещение — кафе, магазин, подъезд.
Недавно из-за холодов власти объявили режим повышенной готовности, а в Уфе население призвали меньше пользоваться электричеством.