Власти Башкирии объявили режим повышенной готовности из-за суровых морозов

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Режим повышенной готовности введен в Уфе из-за аномальных морозов, которые ожидаются в ближайшие дни. Ожидаемое снижение температуры воздуха до отметки в минус 33, а в отдельных районах даже до минус 38 градусов, вызвало необходимость особых мер предосторожности.
Такие экстремальные погодные условия, как предсказывают метеорологи, нагрянут в конце текущей рабочей недели, достигнув пика к 7 декабря. В связи с такой погодой, власти Уфы объявили режим повышенной готовности. Принятые меры были озвучены на оперативном совещании в мэрии.
Глава администрации Ратмир Мавлиев требует немедленно приступить к подготовке документов. Он настаивает, что все должны сформировать группу уже сегодня. Также он подчеркивает важность быть готовыми.