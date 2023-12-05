mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:40

Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Власти Башкирии объявили режим повышенной готовности из-за суровых морозов

Власти Башкирии объявили режим повышенной готовности из-за суровых морозов

5 декабря 2023, 10:40
Фото: 1MI
Об этом стало известно во время оперативного совещания в мэрии.

Режим повышенной готовности введен в Уфе из-за аномальных морозов, которые ожидаются в ближайшие дни. Ожидаемое снижение температуры воздуха до отметки в минус 33, а в отдельных районах даже до минус 38 градусов, вызвало необходимость особых мер предосторожности.

Такие экстремальные погодные условия, как предсказывают метеорологи, нагрянут в конце текущей рабочей недели, достигнув пика к 7 декабря. В связи с такой погодой, власти Уфы объявили режим повышенной готовности. Принятые меры были озвучены на оперативном совещании в мэрии.

Глава администрации Ратмир Мавлиев требует немедленно приступить к подготовке документов. Он настаивает, что все должны сформировать группу уже сегодня. Также он подчеркивает важность быть готовыми.

#Общество#Происшествия#Город#Уфа#Погода#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Холодная погода#Морозы
Подпишитесь
Снегопад в Уфе обернулся отставкой чиновников
Сегодня, 07:52
В Башкирии возле школы произошёл взрыв
Сегодня, 07:30
«Ещё неизвестно, где лежал». Мать ребёнка, которого ударили ножом, опасается инфекции
Сегодня, 06:48
Уфимские власти призвали горожан меньше пользоваться электричеством
Сегодня, 05:56
Достать варежки и пуховики. В Башкирию нагрянут тридцатиградусные морозы
Сегодня, 05:44
Развитие территории присутствия — одна из приоритетных задач ООО «Башкирская медь»
Вчера, 09:12