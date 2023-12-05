Власти Башкирии объявили режим повышенной готовности из-за суровых морозов

Такие экстремальные погодные условия, как предсказывают метеорологи, нагрянут в конце текущей рабочей недели, достигнув пика к 7 декабря. В связи с такой погодой, власти Уфы объявили режим повышенной готовности. Принятые меры были озвучены на оперативном совещании в мэрии.