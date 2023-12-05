Уфимские власти призвали горожан меньше пользоваться электричеством

В администрации Октябрьского района отчитались о том, что летом ресурсоснабжающие организации сделали всё, чтобы свет в Нагаево подавался без перебоев. Однако власти не уверены в устойчивости оборудования. Они предполагают, что из-за морозов питающие линии не выдержат нагрузки. А «оплачивать» сохранность сетей должны жители Нагаева — чиновники призвали их меньше потреблять электричество во время морозов. Для этого «необходимо будет выключить все ненужные электроприборы».