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Published Сегодня, 05:56

Modified Сегодня, 08:03

Updated Сегодня, 08:03

В Уфе ожидаются перебои с электричеством из-за морозов

Уфимские власти призвали горожан меньше пользоваться электричеством

5 декабря 2023, 05:56
Фото: 1MI

В Уфе ожидаются перебои с электричеством из-за морозов

Дома предлагается прогревать заранее.

Уфимские власти предупредили граждан о перебоях с электричеством. Причиной этой они называют резкое похолодание.

По прогнозам башкирских синоптиков, в некоторых частях республики ожидаются морозы до -33 °C.

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В администрации Октябрьского района отчитались о том, что летом ресурсоснабжающие организации сделали всё, чтобы свет в Нагаево подавался без перебоев. Однако власти не уверены в устойчивости оборудования. Они предполагают, что из-за морозов питающие линии не выдержат нагрузки. А «оплачивать» сохранность сетей должны жители Нагаева — чиновники призвали их меньше потреблять электричество во время морозов. Для этого «необходимо будет выключить все ненужные электроприборы».

Решить проблему предлагается просто — прогревать дома заранее, чтобы в морозные дни можно было снизить мощность электрических обогревателей. Если уж сбой случился, то нужно позвонить в диспетчерскую службу по телефону 8 347 279-90-00, или в аварийные службы по номеру «112».

#Уфа#Электричество#Отключение электричества#Мороз#Идэль Гумеров#Октябрьский район#Нагаево
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