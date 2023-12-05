Уфимские власти призвали горожан меньше пользоваться электричеством

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
Уфимские власти предупредили граждан о перебоях с электричеством. Причиной этой они называют резкое похолодание.
По прогнозам башкирских синоптиков, в некоторых частях республики ожидаются морозы до -33 °C.
В администрации Октябрьского района отчитались о том, что летом ресурсоснабжающие организации сделали всё, чтобы свет в Нагаево подавался без перебоев. Однако власти не уверены в устойчивости оборудования. Они предполагают, что из-за морозов питающие линии не выдержат нагрузки. А «оплачивать» сохранность сетей должны жители Нагаева — чиновники призвали их меньше потреблять электричество во время морозов. Для этого «необходимо будет выключить все ненужные электроприборы».
Решить проблему предлагается просто — прогревать дома заранее, чтобы в морозные дни можно было снизить мощность электрических обогревателей. Если уж сбой случился, то нужно позвонить в диспетчерскую службу по телефону 8 347 279-90-00, или в аварийные службы по номеру «112».
В выходные сбои с подачей света стали причиной массового недовольства жителей Калининского района.