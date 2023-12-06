Фейерверк жанров и сюжетов: Wink. ru представляет декабрьские кинопремьеры

А вот новый домашний сериал «Котострофа» (16+) уже доступен для просмотра целиком. Потому что до конца самой последней, восьмой серии невозможно оторваться от истории, в центре которой — хитрый рыжий кот, который живет сам по себе. Только вот в его уютный кошачий мир внезапно врывается целая семья незваных квартирантов. Мягковы и сами не рады такому соседству и надеются избавиться от кота. Но случай меняет их настрой, а заодно наделяет способностями понимать, о чем мяукает кот. Найдут ли все жители квартиры общий язык друг с другом или теперь их быт окончательно потерпит котострофу?