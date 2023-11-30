Школьников Сахалина научили использовать нейросети в изучении дикой природы

«Проект „Урок цифры“ уже давно зарекомендовал себя среди сахалинских школьников. Нельзя игнорировать значительный вклад этих уроков в профориентационную работу с молодежью. Благодаря игровой форме представления материала, доступности и понятности языка, а также необычности формата, ученикам становится яснее, как работают ИТ-технологии и чем, в сущности, занимаются ИТ-специалисты в различных отраслях. Важно отметить, что Сахалинская область, ежемесячно активно участвует в „Уроке цифры“, поддерживая его развитие и распространение среди школьников региона», — рассказал министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.