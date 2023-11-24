В Курултае Башкирии хотят разработать новый законопроект в борьбе с травлей в школах

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
На заседании Курултая Башкирии и Государственной думы, депутаты отметили, что учителя все чаще становятся объектами травли, что ухудшает кадровую ситуацию. Также, выяснилось, что школьные психологи и педагоги не всегда справляются с создаваемой токсичной атмосферой, а родители имеют ограниченное влияние на своих детей. Модератор совещания депутат Госдумы от Башкирии Эльвира Аиткулова, также подверкнула, что родители сами разрушают авторитет учителей, критикуя их внешний вид и поведение дома вместе с детьми. Отметим, что в настоящее время законодательство не содержит нормативного определения понятий травли и буллинга.
Рост количества случаев травли, детских суицидов и скулшутинга был отмечен правозащитницей и депутатом Госдумы Яной Лантратовой. Она подчеркнула, что многие эпизоды подобного характера остаются незарегистрированными, что ведет к недооценке негативных проявлений. Депутат также привела статистику, согласно которой 57% детей и 70% педагогов сталкивались с травлей, а 28% детей, подвергшихся буллингу в школе, через 10-15 лет испытывают психические расстройства. В Госдуме в настоящее время обсуждается вопрос о введении административного наказания за скрытие фактов буллинга.
Инесса Косолапова, заместитель министра образования и науки Башкирии, заявила, что по результатам опроса 123 тыс. учеников, 37% из них сообщили, что сталкивались с буллингом, а 11% из них стали жертвами травли. Основными формами травли были оскорбления (26%), унижения (16%) и кибербуллинг (8%). В текущем году количество официальных обращений по поводу травли в минобразования республики увеличилось до 25, по сравнению с прошлым годом, когда таких обращений было всего 15. В результате проведения выездных проверок в школах были выявлены некоторые нарушения.
Депутат Курултая республики и экс-министр образования Башкирии, Айбулат Хажин, поделился своим мнением относительно резонансного инцидента, произошедшего в начале сентября в Уфимском автотранспортном колледже, где студенту был заклеен рот скотчем преподавателем. Он подчеркнул, что действия двух учеников, сознательно провоцирующих педагога и снимавших происходящее на телефон, были намеренной травлей со стороны учащихся. По словам депутата, в результате этого инцидента преподаватель покинул колледж. Экс-министр также отметил, что в школах недостаточно профессиональных психологов и педагогов. Около 65-70% школ имеют школьных психологов, но большинство из них лишены профессионального педагогического образования и прошли только дополнительное обучение.
Напомним, что накануне, в уфимской школе, старшеклассники выбросили из окна семиклассника. Прокуратура, мониторя информацию в СМИ, наткнулась на видео и начала проверку. Она коснётся работников школы, а также должностных лиц органов, отвечающих за профилактику безнадзорности правонарушений несовершеннолетними.