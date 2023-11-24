В Курултае Башкирии хотят разработать новый законопроект в борьбе с травлей в школах

На заседании Курултая Башкирии и Государственной думы, депутаты отметили, что учителя все чаще становятся объектами травли, что ухудшает кадровую ситуацию. Также, выяснилось, что школьные психологи и педагоги не всегда справляются с создаваемой токсичной атмосферой, а родители имеют ограниченное влияние на своих детей. Модератор совещания депутат Госдумы от Башкирии Эльвира Аиткулова, также подверкнула, что родители сами разрушают авторитет учителей, критикуя их внешний вид и поведение дома вместе с детьми. Отметим, что в настоящее время законодательство не содержит нормативного определения понятий травли и буллинга.