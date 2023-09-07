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Published Сегодня, 08:14

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Updated Сегодня, 08:21

В Уфе преподаватель колледжа обмотала студента скотчем за неправильный ответ

Преподаватель колледжа в Уфе пыталась придушить студента скотчем за неверный ответ

7 сентября 2023, 08:14
Фото: 1MI

В Уфе преподаватель колледжа обмотала студента скотчем за неправильный ответ

Резонансный инцидент якобы произошел ранее в Уфимском автотранспортном колледже, сообщает тг-канал «Уфа на максималках».

Преподаватель колледжа в Уфе обмотала студента колледжа скотчем в качестве наказания за неправильный ответ. Предположительно, необычные воспитательные методики применила к студенту преподавательница Уфимского автотранспортного колледжа.

На кадрах видео, распространившегося в соцсетях видно, как молодой человек сидит за партой — его голова и шея обмотаны ярко-красной клейкой лентой. В то же время над ним нависает крупная женщина в цветастой блузе.

«Что непонятного было в слове не мешать работать никому?» — грозно вопрошает она у студента.

После этих слов женщина приближается к молодому человеку, обхватывая его руками за шею, и продолжает отчитывать студента. Сам же он пытается снять с себя скотч, но преподаватель, судя по кадрам видео, не дает ему этого сделать, плотнее заматывая её вокруг его шеи.

По информации UFA1.RU, преподавателя уже отстранили от работы. Как сообщили изданию в дирекции колледжа, по данной ситуации начата проверка.

#Общество#Видео#Образование#Скандал#Профессиональное образование#Колледжи#Азамат Нухов
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