Преподаватель колледжа в Уфе пыталась придушить студента скотчем за неверный ответ

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Преподаватель колледжа в Уфе обмотала студента колледжа скотчем в качестве наказания за неправильный ответ. Предположительно, необычные воспитательные методики применила к студенту преподавательница Уфимского автотранспортного колледжа.
На кадрах видео, распространившегося в соцсетях видно, как молодой человек сидит за партой — его голова и шея обмотаны ярко-красной клейкой лентой. В то же время над ним нависает крупная женщина в цветастой блузе.
«Что непонятного было в слове не мешать работать никому?» — грозно вопрошает она у студента.
После этих слов женщина приближается к молодому человеку, обхватывая его руками за шею, и продолжает отчитывать студента. Сам же он пытается снять с себя скотч, но преподаватель, судя по кадрам видео, не дает ему этого сделать, плотнее заматывая её вокруг его шеи.
По информации UFA1.RU, преподавателя уже отстранили от работы. Как сообщили изданию в дирекции колледжа, по данной ситуации начата проверка.