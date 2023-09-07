Преподаватель колледжа в Уфе пыталась придушить студента скотчем за неверный ответ

После этих слов женщина приближается к молодому человеку, обхватывая его руками за шею, и продолжает отчитывать студента. Сам же он пытается снять с себя скотч, но преподаватель, судя по кадрам видео, не дает ему этого сделать, плотнее заматывая её вокруг его шеи.