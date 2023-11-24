В уфимской школе ученика выбросили из окна

Как передают в UTV, несчастный случай произошёл вчера. На видео попали кадры того, как ребёнка выталкивают из окна первого этажа и тот неудачно приземляется на заснеженный грунт. Как сообщили коллегам очевидцы, семиклассник отделался серьёзным ушибом руки.