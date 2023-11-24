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Posted Сегодня, 08:05

Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

Прокуратура проводит проверку из-за школы в Уфе, где из окна выпал ученик

В уфимской школе ученика выбросили из окна

24 ноября 2023, 08:05
Фото: Midjourney

Прокуратура проводит проверку из-за школы в Уфе, где из окна выпал ученик

В школе подтвердили произошедшее.

В школе №80 имени Александра Матросова в Черниковке из окна выпал учащийся. Прокуратура начала проверку.

Как передают в UTV, несчастный случай произошёл вчера. На видео попали кадры того, как ребёнка выталкивают из окна первого этажа и тот неудачно приземляется на заснеженный грунт. Как сообщили коллегам очевидцы, семиклассник отделался серьёзным ушибом руки.

В администрации школы подтвердили произошедшее. Прокуратура, мониторя информацию в СМИ, наткнулась на видео и начала проверку. Она коснётся работников школы, а также должностных лиц органов, отвечающих за профилактику безнадзорности правонарушений несовершеннолетними.

В случае, если найдутся поводы, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее башкирские депутаты призвали запретить ученикам пользоваться телефонами во время уроков.

#Общество#Происшествия#Уфа#Новости Башкирии#Школа#Идэль Гумеров
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