В уфимской школе ученика выбросили из окна

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
В школе №80 имени Александра Матросова в Черниковке из окна выпал учащийся. Прокуратура начала проверку.
Как передают в UTV, несчастный случай произошёл вчера. На видео попали кадры того, как ребёнка выталкивают из окна первого этажа и тот неудачно приземляется на заснеженный грунт. Как сообщили коллегам очевидцы, семиклассник отделался серьёзным ушибом руки.
В администрации школы подтвердили произошедшее. Прокуратура, мониторя информацию в СМИ, наткнулась на видео и начала проверку. Она коснётся работников школы, а также должностных лиц органов, отвечающих за профилактику безнадзорности правонарушений несовершеннолетними.
В случае, если найдутся поводы, будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее башкирские депутаты призвали запретить ученикам пользоваться телефонами во время уроков.