Стало известно, какой будет погода в России этой зимой

До начала зимы осталось немного времени и в некоторых регионах ЦФО уже выпал первый снег. Учитывая новости о глобальном потеплении и самой теплой осени-2023, интересно знать, какая будет наступающая зима.