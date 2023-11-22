Стало известно, какой будет погода в России этой зимой

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Начальник ситуационного центра Росгидромета, Юрий Евгеньевич Варакин, дал прогноз по каждому месяцу зимы и объяснил, какие факторы будут влиять на изменение температуры, пишет runews24.ru.
В декабре ожидается, что температура в большинстве регионов ЦФО будет близка к климатической норме. Однако из-за южных циклонов возможны периоды оттепели с температурой до нуля градусов, сильные снегопады и гололедица. Больше всего осадков ожидается в первой половине декабря.
В Мурманской, Ленинградской областях, Карелии и Вологодской области средняя температура будет выше нормы. На нижней Волге, в Ульяновской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областях ожидается ниже нормы. Температура на севере Кавказа также будет ниже нормы на несколько градусов. В республике Крым, новых субъектах и центрально-черноземной зоне температура будет около нормы.
В январе ожидается, что средняя температура воздуха будет близка к климатической норме, но возможны резкие перепады из-за перемещения циклонов с севера на юг. В отдельные дни температура может опуститься до -25, а местами до -28 градусов. Осадки будут примерно по норме, а оттепелей практически не ожидается.
В феврале ожидается, что температура, особенно в московском регионе и регионах южнее, будет выше нормы. На юге Европейской территории и в Северо-Западном и Уральском федеральных округах погода будет близка к норме.
В целом, на протяжении зимы ожидается резкая смена температур из-за перемещения циклонов. Это связано с глобальными изменениями климата.