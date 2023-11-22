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Posted Сегодня, 12:49

Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

Стало известно, какой будет погода в России этой зимой

22 ноября 2023, 12:49
До начала зимы осталось немного времени и в некоторых регионах ЦФО уже выпал первый снег. Учитывая новости о глобальном потеплении и самой теплой осени-2023, интересно знать, какая будет наступающая зима.

Начальник ситуационного центра Росгидромета, Юрий Евгеньевич Варакин, дал прогноз по каждому месяцу зимы и объяснил, какие факторы будут влиять на изменение температуры, пишет runews24.ru.

В декабре ожидается, что температура в большинстве регионов ЦФО будет близка к климатической норме. Однако из-за южных циклонов возможны периоды оттепели с температурой до нуля градусов, сильные снегопады и гололедица. Больше всего осадков ожидается в первой половине декабря.

В Мурманской, Ленинградской областях, Карелии и Вологодской области средняя температура будет выше нормы. На нижней Волге, в Ульяновской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областях ожидается ниже нормы. Температура на севере Кавказа также будет ниже нормы на несколько градусов. В республике Крым, новых субъектах и центрально-черноземной зоне температура будет около нормы.

В январе ожидается, что средняя температура воздуха будет близка к климатической норме, но возможны резкие перепады из-за перемещения циклонов с севера на юг. В отдельные дни температура может опуститься до -25, а местами до -28 градусов. Осадки будут примерно по норме, а оттепелей практически не ожидается.

В феврале ожидается, что температура, особенно в московском регионе и регионах южнее, будет выше нормы. На юге Европейской территории и в Северо-Западном и Уральском федеральных округах погода будет близка к норме.

В целом, на протяжении зимы ожидается резкая смена температур из-за перемещения циклонов. Это связано с глобальными изменениями климата.

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