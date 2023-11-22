Работодатели в Башкирии скрывают смертельные случаи с работниками

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
В 2023 году работодатели 25 раз скрыли несчастные случаи на производстве. Об этом сообщили в Гострудинспекции.
Вчера стало известно, что двое рабочих пострадали при строительстве «Восточного выезда». Сейчас проводится расследование.
Главный инспектор труда Татьяна Астрелина отметила, что основной источник информации о несчастных случаях — обращения самих работников. До того, как пострадавшие сотрудники сами не пожалуются в надзорный орган, работодатели не принимают мер к правильному оформлению таких происшествий.
Часто начальство заставляет персонал говорить о «бытовом» характере травм, когда доходит до обращений в больницы. Иногда работодатели не извещают государственные органы о производственном травматизме, потому что сотрудники трудоустроены не официально (например, по договорам гражданско-правового характера).
Десять раз после обращений рабочих инспекция начинала дополнительное расследование случившегося.
Из 25 сокрытых несчастных случаев 9 привели к лёгким травмам, 9 — к тяжёлым травмам. 7 сокрытых случаев закончились смертью работников. В трудовой инспекции, нам рассказали, как изменились данные за последние годы. В прошлом году было выявлено 37, в 2021 — 19 скрытых несчастных случаев.
Часто работодатели отказываются перечислять положенные выплаты. Например, так происходит в здравоохранении.