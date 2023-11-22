mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:33

Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:36

Updated Сегодня, 05:36

Стало известно, как часто в Башкирии работодатели скрывают смертельные случаи

Работодатели в Башкирии скрывают смертельные случаи с работниками

22 ноября 2023, 05:33
Фото: 1MI

Стало известно, как часто в Башкирии работодатели скрывают смертельные случаи

Пока работодатель не обманет, сотрудники не решаются обращаться в органы.

В 2023 году работодатели 25 раз скрыли несчастные случаи на производстве. Об этом сообщили в Гострудинспекции.

Вчера стало известно, что двое рабочих пострадали при строительстве «Восточного выезда». Сейчас проводится расследование.

Во время строительства Восточного выезда в Уфе пострадали двое рабочих
Узнать подробнее

Главный инспектор труда Татьяна Астрелина отметила, что основной источник информации о несчастных случаях — обращения самих работников. До того, как пострадавшие сотрудники сами не пожалуются в надзорный орган, работодатели не принимают мер к правильному оформлению таких происшествий.

Рабочий погиб на птицефабрике «Башкирская», где обнаружен птичий грипп
Узнать подробнее

Часто начальство заставляет персонал говорить о «бытовом» характере травм, когда доходит до обращений в больницы. Иногда работодатели не извещают государственные органы о производственном травматизме, потому что сотрудники трудоустроены не официально (например, по договорам гражданско-правового характера).

Десять раз после обращений рабочих инспекция начинала дополнительное расследование случившегося.

Из 25 сокрытых несчастных случаев 9 привели к лёгким травмам, 9 — к тяжёлым травмам. 7 сокрытых случаев закончились смертью работников. В трудовой инспекции, нам рассказали, как изменились данные за последние годы. В прошлом году было выявлено 37, в 2021 — 19 скрытых несчастных случаев.

Часто работодатели отказываются перечислять положенные выплаты. Например, так происходит в здравоохранении.

Терпят побои и не доживают до справедливости: что беспокоит медработников в Башкирии
Узнать подробнее
#Происшествия#Новости Башкирии#Трудовой Кодекс#Несчастный случай с погибшим#Идэль Гумеров#Гострудинспекция
Подпишитесь
Кажется, началось. Компания, близкая к премьеру Башкирии, застраивает Зелёную рощу
Сегодня, 07:18
Терпят побои и не доживают до справедливости: что беспокоит медработников в Башкирии
Вчера, 10:56
Стало известно, когда хотят достроить скандальную трассу на северо-востоке Башкирии
Сегодня, 04:39
По Башкирии ударят двадцатиградусные морозы и метели
Сегодня, 06:45
Алексей Нечаев предложил дать людям право оценивать мэров в Башкирии
20 ноября, 05:00