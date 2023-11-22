Работодатели в Башкирии скрывают смертельные случаи с работниками

Часто начальство заставляет персонал говорить о «бытовом» характере травм, когда доходит до обращений в больницы. Иногда работодатели не извещают государственные органы о производственном травматизме, потому что сотрудники трудоустроены не официально (например, по договорам гражданско-правового характера).