Во время строительства Восточного выезда в Уфе пострадали двое рабочих

Как передают в Гострудинспекции, строители работают на ООО «Лимакмаращавтодороги». Компания не в первый раз попадает в скандалы, связанные с нарушением прав работников. Год назад трое рабочих сорвались с высоты 7 метров, один из них погиб. Крайним посчитали машиниста погрузочно-доставочной машины. Тогда же тысячи строителей остались без зарплаты — главный подрядчик строительства «Восточного выезда» задолжал им около 60 млн рублей.