Во время строительства Восточного выезда в Уфе пострадали двое рабочих

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Два строителя пострадали во время работ на Восточном выезде в Уфе. Их экстренно доставили в больницу.
Недавно глава Башкирии снова перенёс окончание работ над этой автомагистралью. Они должны были завершиться к новому году.
Как передают в Гострудинспекции, строители работают на ООО «Лимакмаращавтодороги». Компания не в первый раз попадает в скандалы, связанные с нарушением прав работников. Год назад трое рабочих сорвались с высоты 7 метров, один из них погиб. Крайним посчитали машиниста погрузочно-доставочной машины. Тогда же тысячи строителей остались без зарплаты — главный подрядчик строительства «Восточного выезда» задолжал им около 60 млн рублей.
В надзорном ведомстве рассказали об обстоятельствах несчастного случая, произошедшего на этот раз. Кран-манипулятор, загрузив вагон-бытовку, проехал под путепроводом и задел его балку. Машина резко остановилась, из-за чего пострадал тридцатитрёхлетний водитель крана-манипулятора и тридцатипятилетний арматурщик. Их доставили в городскую больницу №21, где диагностировали тяжёлый вред здоровью.
Трудовая инспекция инициировала расследование случившегося.
Недавно мы рассказывали о том, как на строительстве скандальной трассы «Бирск — Тастуба — Сатка» переехало катком рабочего из Самары, а в Якутии медведь напал на рабочего из Башкирии.