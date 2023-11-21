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На строительстве Восточного выезда в Уфе пострадали двое рабочих

Во время строительства Восточного выезда в Уфе пострадали двое рабочих

21 ноября 2023, 13:50
Фото: 1MI

На строительстве Восточного выезда в Уфе пострадали двое рабочих

Генподрядчик не раз попадал в скандалы, связанные с рабочими.

Два строителя пострадали во время работ на Восточном выезде в Уфе. Их экстренно доставили в больницу.

Недавно глава Башкирии снова перенёс окончание работ над этой автомагистралью. Они должны были завершиться к новому году.

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Как передают в Гострудинспекции, строители работают на ООО «Лимакмаращавтодороги». Компания не в первый раз попадает в скандалы, связанные с нарушением прав работников. Год назад трое рабочих сорвались с высоты 7 метров, один из них погиб. Крайним посчитали машиниста погрузочно-доставочной машины. Тогда же тысячи строителей остались без зарплаты — главный подрядчик строительства «Восточного выезда» задолжал им около 60 млн рублей.

В надзорном ведомстве рассказали об обстоятельствах несчастного случая, произошедшего на этот раз. Кран-манипулятор, загрузив вагон-бытовку, проехал под путепроводом и задел его балку. Машина резко остановилась, из-за чего пострадал тридцатитрёхлетний водитель крана-манипулятора и тридцатипятилетний арматурщик. Их доставили в городскую больницу №21, где диагностировали тяжёлый вред здоровью.

Трудовая инспекция инициировала расследование случившегося.

Недавно мы рассказывали о том, как на строительстве скандальной трассы «Бирск — Тастуба — Сатка» переехало катком рабочего из Самары, а в Якутии медведь напал на рабочего из Башкирии.

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#Общество#Происшествия#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Восточный выезд#Гострудинспекция
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