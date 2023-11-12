mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:15

Published Сегодня, 04:15

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

Естественная убыль населения в Башкирии за год сократилась на 9,3%

Естественная убыль населения в Башкирии за год сократилась на 9,3%

12 ноября 2023, 04:15
Фото: 1MI
Данные статистики публикует «РБК-Уфа» со ссылкой на Росстат.

Естественная убыль населения в Башкирии по итогам первых девяти месяцев текущего года составила 8,6 тыс. человек, что на 9,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (9,5 тыс.). По итогам января—августа сокращение показателя составляло 10,5%.

Как отмечает издание в период с января по сентябрь 2023 года в Башкирии родилось 27 тысяч человек — на 1,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом смертность за год снизилась на 3,4% — за этот период скончалось 35,6 тысяч человек.

102 ребенка в возрасте до одного года погибло в Башкирии
Узнать подробнее

В Приволжском федеральном округе показатели рождаемости снизились на 2,4%, смертности — на 7,3%. Естественная убыль населения на территории округа составила 14,7%.

В целом по России за девять месяцев родилось 953,2 тысяч человек. Рождаемость сократилась на 3,2%. Смертность снизилась на 9,39% — скончалось 1,3 млн человек. Естественная убыль снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24%, составив 352,3 тыс. человек.

#Общество#Рождаемость#Статистика#ПФО#Смертность#Младенческая смертность#Азамат Нухов#Население
Подпишитесь
В Уфе в почтовые ящики кладут ложные извещения о замене счетчиков учета воды
Вчера, 09:47
В Башкирии школы смогут сами переносить начало уроков из-за сокращения светового дня
Вчера, 09:25
Всё продали, все уволены: снесут ли уфимский бассейн «Тан» и что там будут строить
10 ноября, 05:55
Раздали другим, а себе не осталось: в Башкирии растет дефицит вахтовиков
10 ноября, 11:17
Зима близко: обзор восьми горнолыжных курортов Башкирии и окрестностей
Вчера, 05:35
Отсидел три месяца: уфимец сжег свою жену на глазах у дочери и был помилован
8 ноября, 09:07