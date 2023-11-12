Естественная убыль населения в Башкирии за год сократилась на 9,3%

Как отмечает издание в период с января по сентябрь 2023 года в Башкирии родилось 27 тысяч человек — на 1,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом смертность за год снизилась на 3,4% — за этот период скончалось 35,6 тысяч человек.