Естественная убыль населения в Башкирии за год сократилась на 9,3%

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Естественная убыль населения в Башкирии по итогам первых девяти месяцев текущего года составила 8,6 тыс. человек, что на 9,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (9,5 тыс.). По итогам января—августа сокращение показателя составляло 10,5%.
Как отмечает издание в период с января по сентябрь 2023 года в Башкирии родилось 27 тысяч человек — на 1,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом смертность за год снизилась на 3,4% — за этот период скончалось 35,6 тысяч человек.
В Приволжском федеральном округе показатели рождаемости снизились на 2,4%, смертности — на 7,3%. Естественная убыль населения на территории округа составила 14,7%.
В целом по России за девять месяцев родилось 953,2 тысяч человек. Рождаемость сократилась на 3,2%. Смертность снизилась на 9,39% — скончалось 1,3 млн человек. Естественная убыль снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24%, составив 352,3 тыс. человек.