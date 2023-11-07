102 ребенка в возрасте до одного года погибло в Башкирии

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
В период с января по сентябрь 2023 года в Башкирии скончалось 102 младенца. По данным Башстата, данный показатель снизился в республике на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Отмечается, что наибольшее количество младенческих смертей было зарегистрировано в августе. В последний месяц лета не стало 23 детей в возрасте до одного года.
Как сообщал ранее Mkset, за первые восемь месяцев 2023 года в шести районах Башкирии была зарегистрирована тревожная тенденция к убыли населения. Заметным фактом является то, что в республике родилось 24 113 новых граждан, в то время как умерло 31 903 человека. Таким образом, убыль населения составила 7 790 человек, что соответствует показателю -2,9 на 1 000 жителей.