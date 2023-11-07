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Published Сегодня, 04:59

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

Башкирии за восемь месяцев скончалось 102 ребенка, не достигших возраста 1 года

102 ребенка в возрасте до одного года погибло в Башкирии

7 ноября 2023, 04:59
Фото: 1MI

Башкирии за восемь месяцев скончалось 102 ребенка, не достигших возраста 1 года

Данные статистики по младенческой смертности в республике приводит Башстат.

В период с января по сентябрь 2023 года в Башкирии скончалось 102 младенца. По данным Башстата, данный показатель снизился в республике на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что наибольшее количество младенческих смертей было зарегистрировано в августе. В последний месяц лета не стало 23 детей в возрасте до одного года.

Как сообщал ранее Mkset, за первые восемь месяцев 2023 года в шести районах Башкирии была зарегистрирована тревожная тенденция к убыли населения. Заметным фактом является то, что в республике родилось 24 113 новых граждан, в то время как умерло 31 903 человека. Таким образом, убыль населения составила 7 790 человек, что соответствует показателю -2,9 на 1 000 жителей.

#Общество#Рождаемость#Статистика#Смертность#Младенческая смертность#Азамат Нухов#Данные аналитиков
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