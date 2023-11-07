102 ребенка в возрасте до одного года погибло в Башкирии

Как сообщал ранее Mkset, за первые восемь месяцев 2023 года в шести районах Башкирии была зарегистрирована тревожная тенденция к убыли населения. Заметным фактом является то, что в республике родилось 24 113 новых граждан, в то время как умерло 31 903 человека. Таким образом, убыль населения составила 7 790 человек, что соответствует показателю -2,9 на 1 000 жителей.