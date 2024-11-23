mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Население

Выбрать дату
Ноябрь
Семья в Башкирии назвала сына Мухаммадом Али
23 ноября, 14:06
На транспорт Уфы потратят ₽4,4 млрд
14 ноября, 05:24
Октябрь
СФР: доставка пенсий и пособий в ноябре в Башкирии
29 октября, 14:12
Уфимцы не хотят жениться и рожать
20 октября, 06:12
Семьям припишут QR-коды в Башкирии
19 октября, 06:56
Уфимцы против налога на бездетность
18 октября, 06:20
В Башкирии родились Грета и Сирус
15 октября, 15:37
Нефтекамск надо довести до ума
8 октября, 12:22
Башкирия приняла две тысячи мигрантов
7 октября, 14:35
Сентябрь
В Башкирии насчитали более сотни долгожителей
29 сентября, 04:45
Нищим уфимцам раздадут жилье
10 сентября, 17:55
Города-призраки появляются в Башкирии
2 сентября, 18:17
День города собрал менее 25% жителей Уфы
2 сентября, 04:32
Август
Потоп в Башкирии — готова эвакуация
Спасатели развернули все необходимые силы — люди отказываются покидать дома, сообщает МЧС РБ.
8 августа, 07:57
Июль
В Башкирии ожидают рост зарплат
24 июля, 09:28
Июнь
В Башкирии падает рождаемость
За полгода в роддомах Башкортостана родились 10 911 детей — это показатель оказался ниже аналогичного прошлого периода на 6,1%, гласят данные регионального управления Росстата.
21 июня, 05:42
В Башкирии опубликовали неутешительные данные о детской смертности
Печальную статистику о детской смертности в Башкирии сообщила статистическая служба, пишут местные СМИ.
12 июня, 09:39
Май
Тревожная обстановка: названы районы Башкирии с самой высокой убылью населения
21 мая, 08:11
Апрель
Жители Башкирии стали больше разводиться и меньше жениться
22 апреля, 04:24
Март
Стало известно, сколько в Башкирии женщин и мужчин
Аналитики провели исследование к 8 марта.
6 марта, 06:56

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика