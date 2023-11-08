Более 3 млрд рублей вложит РЭО в создание КПО в Новосибирской области

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
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Updated Сегодня, 14:51
Мощность предприятия составляет 300 000 тонн в год по сортировке и 90 000 тонн по утилизации. Объект строится в 3,3 километра от села Верх-Тула. Введение в эксплуатацию комплекса запланировано на 2025 год, пишет atas.info
Глава ППК «РЭО» Денис Буцаев сообщил, что концессионное соглашение между администрацией региона и МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство» подписали 31 октября. Объект оценили более чем в 3,5 млрд рублей.
В свою очередь, заместитель генерального директора РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королёв рассказал, что за счёт средств Российского экологического оператора могут быть обеспечены до 95% от суммы инвестиций. Это более 3 млрд рублей.
Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов сказал, что новый комплекс по обращению с ТКО поможет прекратить захоронение мусора на на Хилокском полигоне. Специалисты заявляют о почти полном исчерпании ресурсов этой площадки. После её заполнения предстоит рекультивировать свалку.
Эксперты отмечают, что создание инфраструктуры обращения с ТКО в регионах способствует улучшению экологической ситуации и формированию экономики замкнутого цикла в России.