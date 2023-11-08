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Более 3 млрд рублей вложит РЭО в создание КПО в Новосибирской области

Более 3 млрд рублей вложит РЭО в создание КПО в Новосибирской области

8 ноября 2023, 14:51
Фото: 1MI
Российский экологический оператор намерен вложить свыше 3 млрд рублей в комплекс по обращению с ТКО, который строится по концессии в Новосибирской области.

Мощность предприятия составляет 300 000 тонн в год по сортировке и 90 000 тонн по утилизации. Объект строится в 3,3 километра от села Верх-Тула. Введение в эксплуатацию комплекса запланировано на 2025 год, пишет atas.info

Глава ППК «РЭО» Денис Буцаев сообщил, что концессионное соглашение между администрацией региона и МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство» подписали 31 октября. Объект оценили более чем в 3,5 млрд рублей.

В свою очередь, заместитель генерального директора РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королёв рассказал, что за счёт средств Российского экологического оператора могут быть обеспечены до 95% от суммы инвестиций. Это более 3 млрд рублей.

Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов сказал, что новый комплекс по обращению с ТКО поможет прекратить захоронение мусора на на Хилокском полигоне. Специалисты заявляют о почти полном исчерпании ресурсов этой площадки. После её заполнения предстоит рекультивировать свалку.

Эксперты отмечают, что создание инфраструктуры обращения с ТКО в регионах способствует улучшению экологической ситуации и формированию экономики замкнутого цикла в России.

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