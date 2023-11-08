Более 3 млрд рублей вложит РЭО в создание КПО в Новосибирской области

Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов сказал, что новый комплекс по обращению с ТКО поможет прекратить захоронение мусора на на Хилокском полигоне. Специалисты заявляют о почти полном исчерпании ресурсов этой площадки. После её заполнения предстоит рекультивировать свалку.