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Published Сегодня, 10:08

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Учителя рассказали о положении в школах Башкирии

Совмещения, конкурсы и переработки: на что жалуются молодые учителя из Башкирии

7 ноября 2023, 10:08
Фото: 1MI

Учителя рассказали о положении в школах Башкирии

Совмещение физики и английского, патриотические концерты, нарушение личных границ — о чем рассказывают молодые учителя из Башкирии.

Как ситуация в образовании сказывается на учителях? Побеседовать с нами согласились молодые педагоги, имеющие опыт работы в государственных, частных и сельских школах.

Доплата за каждый чих

Александр Смирнов учился в историческом факультете БашГУ. Будучи студентом, он участвовал в археологических экспедициях, которые увлекли его и после университета. Но выезды на несколько месяцев и работа в полевых условиях даются нелегко. Подвернулась вакансия историка в одной из сипайловской школ, нуждавшейся в молодом преподавателе.

В бюджетной школе Александр продержался учебный год. Разочарованию способствовали два фактора — зарплата и отношение начальства.

Он рассказал, что за 20 часов уроков и ещё 20 часов домашней «бумажной» работы зарплата составляла 17 тысяч. Молодому учителю объясняли, что это связано с тем, что он ещё не закончил вуз, а квалификацию можно будет повысить. Тогда и зарплата должна была вырасти.

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Такой ответ не удовлетворил Александра:

— На что жить начинающему педагогу, если только съём квартиры обходился в 10 тысяч, что, простите, сильно ниже рыночных цен? - Александр.

Коллеги, с которыми он общался, показывали расчётные листы. Учителя с огромным опытом получали зарплаты немногим более 25 тысяч.

— Через пять лет работы моя зарплата стала бы даже меньше, учитывая инфляцию. — Александр.

Отношение к работникам сначала не вызывало ужаса, потому что было ожидаемым:

— Каждое учительское собрание начиналось с того, что директор ругала нас с одним посылом: вы плохие и ничего не понимаете. В любом конфликте с родителями и чиновниками руководство оставляло крайними учителей. — Александр.

Не получив никаких должностных инструкций на период летних каникул, начинающий педагог написал заявление на увольнение. Но, придя за документами спустя две недели, он узнал, что уволен за «прогул». Оказывается, и летом нужно было приходить в школу.

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Вернувшись к раскопкам, парень не отчаялся. Иногда занимался репетиторством, участвовал в образовательных проектах (например, создавал учебные ролики по истории). Судьба привела его в частный образовательный центр, готовящий детей к сдаче выпускных экзаменов.

— Главное отличие такого центра от школы — тебе платят за каждый чих. — Александр.

В таких местах тоже не хватает кадров, поэтому их туда активно зазывают. Главное преимущество, по мнению Александра, в том, что руководство вынуждено ценить личное время работников, которое тратится на проверку домашних работ и подготовку к занятиям.

Бесконечные отчёты и флэшмобы вызывают отвращение

Гузель училась в БашГУ, закончила физико-технический институт. Перед ней открывались широкие перспективы в науке. Но, отработав один год программистом, Гузель Аминова (здесь и далее имена и фамилии изменены — прим. ред) откликнулась на приглашение из родного села. Директор местной школы и учитель физики по состоянию здоровья ушёл в длительный отпуск.

Планировалось, что она поработает год. Но с тех пор прошло четыре, теперь она — преподаёт физику, математику, информатику и английский язык.

Из-за нехватки кадров учителям приходится совмещать несколько предметовИз-за нехватки кадров учителям приходится совмещать несколько предметов
Из-за нехватки кадров учителям приходится совмещать несколько предметов
Фото: 1MI

Кроме преподавания, Гузель руководит классом. Также математику детям преподаёт её мама, по должности являющаяся завучем.

— Ставка учителя составляет 18 часов, мне же приходится работать по 38 часов в неделю. В селе это не так уж сложно, у нас по 7-14 детей в классе. Школа небольшая, и дети более послушные. — Гузель.

Главный недостаток — нехватка личного времени. По словам учительницы, на себя время появляется только после 9 вечера. Уборкой, хозяйственной работой удаётся заняться лишь в выходные дни.

— Обычно мы с 8 утра до 6 вечера на работе. Вернувшись домой, пишем отчёты, планы, проверяем тетради. И вот — настаёт вечер. — Гузель.

Гузель рассказала, что в райцентре открыли новую школу, однако не смогли набрать нужное количество работников. Чтобы справиться с проблемой, пришлось соединить классы. Некоторых учителей «выдернули» со старых школ. Но и это не решило проблему до конца. До 15 сентября в некоторых классах некому было вести математику.

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В глубинке ситуация более плачевная. Объясняя причины, Гузель перечисляет, с чем должны столкнуться молодые энтузиасты:

— Нет перспектив, маленькие зарплаты, неуважительное отношение к учителям, большая нагрузка, бесконечные отчеты и конкурсы. — Гузель.

Как итог — предметы ведут не специалисты. Например, историк ведёт химию, математик — английский, и т. д.

Охота плакать, конечно, смотря на то, как испортили систему образования. Я пришла работать в 2020 году, и вот из года в год все хуже… хуже… хуже… Страшно представить что будет лет через 5-10! — Гузель.

В то же время, признаётся девушка, работа ей нравится — интересно работать с детьми, есть место саморазвитию. Но бесконечные отчёты, флэшмобы вызывают отвращение к профессии. Размышляя о будущем, она вздыхает: «В городе профессия учителя будет последней, которую я буду рассматривать при поиске работы».

«Я больше не могу решать вопросы педагогично». Прелести частной школы

В государственную школу ни ногой — сразу определила для себя Дина Гарипова. Она отучилась в БГПУ им. М. Акмуллы по специальности учитель русского языка и литературы. Зам.завкафедрой рассказала ей о вакансии в частной школе, которая преподаёт по методике Монтессори.

Справка

Педагогическая система Монтессори предполагает «свободное развитие» ребёнка, в котором роль учителя является не авторитарной, а сводится к «мягкому» контролю развития учеников.

Нагрузка на учителей растётНагрузка на учителей растёт
Нагрузка на учителей растёт
Фото: issek.hse.ru/mirror/pubs/share/819352620.pdf

По словам Дины, её привлекли заинтересованность тех, кто проводил собеседование, и сама методика Монтессори. Ей понравилась реализация системы, влияние на детей и педагога.

— Но в этой методике есть достаточно большой минус. Дети, незнакомые с принципами, будут постоянно расшатывать личные границы. — Дина.

Но реальность не совпала с обещаниями. Во-первых, на собеседовании говорили про длинный отпуск, но скрыли, что будут заставлять работать в детских лагерях и выдёргивать из отпусков. В договоре это не оговаривалось, а такую деятельность школа оплачивала «копейками». Во-вторых, несмотря на то, что приходилось работать «нон-стопом» с 40-45 детьми, зарплата оказалась маленькой — 23-25 тысяч рублей. В-третьих, нет карьерного роста. Дина вспоминает, что можно было согласиться на курсы, которые стоили больше миллиона рублей. Школа оплачивала эти курсы, если ты согласишься отработать 5 лет.
Но на рост зарплаты это влияло не сильно.

— Ещё одной причиной моего ухода стало то, что мой организм так и не адаптировался к среде детей. Я постоянно болела. — Дина.

Если Александр рассказывал, что в его образовательном центре оплачивается каждая дополнительная работа, то в школах Монтессори подобного нет — проверка тетрадей, проведение мероприятий, бумажная работа бесплатны. Хоть учреждение и было частным, учителям и детям приходилось участвовать в патриотических конкурсах и отчётных концертах.

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Фото: 1MI

Требования, по мнению Дины, были не слишком завышенными. Главное — в уроки и методику преподавания обязательно должны были вводиться элементы творчества.

— Когда я поняла, что больше не могу и не хочу решать вопросы педагогично, задумалась об уходе. Я начала выгорать. — Дина.

От увольнения на протяжении 2 лет её удерживал коллектив. Она рассказала, что не смогла бы отработать в школе и года, если бы не коллеги, которые поддерживали её. Дину окружали энергичные и эрудированные люди. Те, кто постарше, остаются там, потому что чувствуют — это их место и смысл жизни.

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Фото: vk.com

Но с тех пор она решила — в систему образования не вернётся до тех пор, пока не будет изменений в лучшую сторону.

Дело — в приоритетах

Большую часть вины за положение в школах Дина Гарипова возлагает на власть:

— Приоритеты у государства иные. Никто не вкладывается в образование. Идёт только его уничтожение. — Дина.

Из-за плохого отношения к учителям, низкой зарплаты и большой нагрузки быть учителем невыгодно, считает она.

Молодые люди, с которыми мы беседовали, хорошо относятся к преподаванию. Каждый из них признаётся, что в работе учителя есть плюсы, главный из которых — сама идея давать знания. Критикуя систему образования, они призывают обратить на неё внимание, чтобы профессия стала престижной. Начать нужно с зарплат. Также государству предстоит не на словах, а на деле поменять отношение к педагогам, снизить нагрузку, объективно оценивать затраченные силы и личное время.

О том, что происходит в школах с точки зрения статистики, чиновников и профсоюзов, мы рассказывали в нашем исследовании.

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#Общество#Город#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Система образования#Школы
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