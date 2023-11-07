Совмещения, конкурсы и переработки: на что жалуются молодые учителя из Башкирии

Но реальность не совпала с обещаниями. Во-первых, на собеседовании говорили про длинный отпуск, но скрыли, что будут заставлять работать в детских лагерях и выдёргивать из отпусков. В договоре это не оговаривалось, а такую деятельность школа оплачивала «копейками». Во-вторых, несмотря на то, что приходилось работать «нон-стопом» с 40-45 детьми, зарплата оказалась маленькой — 23-25 тысяч рублей. В-третьих, нет карьерного роста. Дина вспоминает, что можно было согласиться на курсы, которые стоили больше миллиона рублей. Школа оплачивала эти курсы, если ты согласишься отработать 5 лет.

Но на рост зарплаты это влияло не сильно.