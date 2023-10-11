В российских школах могут возродить школьные занятия по домоводству

Ветров подчеркнул, что уроки домоводства, несмотря на их практическую пользу, несправедливо упущены из российских школ. В своем обращении он просит рассмотреть возможность введения этого курса, чтобы дети приобрели реальные навыки по уходу за домом, животными, растениями, а также освоили некоторые бытовые навыки. Эксперт полагает, что это поможет расширить прикладные компетенции школьников и повлияет на их нравственное воспитание.