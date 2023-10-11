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Published Сегодня, 09:40

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В российских школах могут возродить школьные занятия по домоводству

11 октября 2023, 09:40
Михаил Ветров, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг, высказал предложение о возрождении домоводства в российской системе школьного образования.

Он отметил, что советская школа была примером для всего мира благодаря своей программе, которая не только развивала научные знания, но и физические способности учеников, пишет RT.

Ветров подчеркнул, что уроки домоводства, несмотря на их практическую пользу, несправедливо упущены из российских школ. В своем обращении он просит рассмотреть возможность введения этого курса, чтобы дети приобрели реальные навыки по уходу за домом, животными, растениями, а также освоили некоторые бытовые навыки. Эксперт полагает, что это поможет расширить прикладные компетенции школьников и повлияет на их нравственное воспитание.

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