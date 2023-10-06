В Уфе ипотека стала дороже аренды

Столица Башкирии — в лидерах по разрыву между покупкой и съёмом жилья. Циан подсчитал, что наименее выгодна по сравнению с арендой покупка жилья в Казани — там разрыв в 2,4 раза. Следом идут Москва, Санкт-Петербург и Уфа. У нас разрыв более, чем в 2 раза.