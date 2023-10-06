В Уфе ипотека стала дороже аренды

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Ипотека в Уфе в 2 раза дороже, чем съёмное жильё, сообщают СМИ со ссылкой на «Циан-Аналитику».
По мнению экспертов, покупка жилья стала менее доступной из-за высоких ставок Центрального банка. Сейчас ключевая ставка составляет 12%. Поэтому некоторые квартиры на вторичном рынке продаются по ставке 14,5-15%, которую эксперты описывают как заградительно высокие.
Столица Башкирии — в лидерах по разрыву между покупкой и съёмом жилья. Циан подсчитал, что наименее выгодна по сравнению с арендой покупка жилья в Казани — там разрыв в 2,4 раза. Следом идут Москва, Санкт-Петербург и Уфа. У нас разрыв более, чем в 2 раза.
Сейчас средний ежемесячный платёж за съём однушки в Уфе составляет 19,4 тысячи рублей (за год рост составил 15,5%). Двухкомнатную квартиру можно снять примерно за 26,1 тысячу рублей.