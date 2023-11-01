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Детсад на берегу Белого моря: юные эколята, мультипликаторы и корреспонденты

Детсад на берегу Белого моря: юные эколята, мультипликаторы и корреспонденты

1 ноября 2023, 11:29
Как построить современный детский сад, который будет нравиться детям и отражать специфику региона? При строительстве детского сада комбинированного вида №157 «Сиверко» в городе Архангельск учли все эти факторы и теперь он стабильно занимает место в числе лучших в стране.

Северный ветер, принесший тепло и уют

Откуда такое необычное название? Дело в том, что «сиверко» — это холодный свежий северный ветер, который так часто встречается в Архангельской области, расположенной на берегу Белого моря.

Детский сад включает в себя три корпуса, последний из которых построен в 2021 году. На его территории созданы места почти для 800 детей, с которыми работают около 80 воспитателей и педагогов. Все корпуса разные — в первом оборудована площадка юных эколят, во втором организован мини-музей Арктики «Белый медвежонок», а у третьего создана территория дорожной грамотности. В саду действуют три группы для детей с тяжёлыми нарушениями речи, с которыми работают специальные педагоги для лучшей адаптации.

Самый большой сад в городе создали во время масштабного жилищного строительства в округе Майская горка. Это надолго решило проблему очередей для жителей этой части Архангельска.

А что думают дети?

Каким видят будущее своего северного города воспитанники «Сиверко»?

«Чтобы все машины летали и дома были не меньше 26 этажей», — рассуждает юный урбанист Никита.

«Нравится, когда в садике всегда на занятиях рассказывают что-то новое», — делится впечатлениями Эвелина.

«Нужно построить больше детских садов, чтобы дети не мешали родителям работать», — считает прагматичный Егор.

«Чтобы мороженое давали бесплатно!», — сразу нашла решение всем проблемам Тася.

Цифровые возможности для детей

Детский сад «Сиверко» традиционно принимает участие в разных проектах городского и федерального уровней. Например, в рамках городского проекта «Медиаграмотный Я. Вызов сделан. В эфире дети России» организована медиастудия «Окна в будущее». Это несколько направлений работы:

  • анимационная студия «Мультяшкино», где дети с тяжёлыми нарушениями речи создают мультфильмы;
  • детское телевидение, на котором все роли и репортажи создаются маленькими корреспондентами. Выпуск выходит ежемесячно;
  • занимательная игротека с использованием интерактивного оборудования.

Помимо этого, учреждение реализует местный проект «Изучаем Арктику — воспитываем патриотов», а также сотрудничает с различными объединениями для знакомства детей с профессиями.

Кроме того, детский сад 4 года подряд — победитель городского конкурса «Детский сад года». На сегодняшний день — первый в рейтинге детских садов г. Архангельска.

Региональная инициатива

«Сиверко» — это лишь один из множества детских садов, построенных в рамках федеральных программ по поддержанию демографии и улучшению образования. В соответствии с национальным проектом «Демография» по всей стране открыли более 1600 детских садов вместимостью более 235 тысяч мест для дошкольников.

С 2019 года в Архангельске построили 8 детских садов и планируют построить ещё больше. Благодаря этому и пилотной программе по созданию дополнительных групп, в городе практически побороли проблему очередей.

Администрация города и региона активно создаёт новые образовательные программы для детей, родителей и педагогов, а также организует фестивали и события.

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