Белоусов: КМСП подключила все 89 регионов к платформе поддержки бизнеса

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Издание Газета.Ru информирует, что первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов, курирующий национальный проект «Малое и среднее предпринимательство», поделился этой информацией в ходе своего выступления на парламентских слушаниях по развитию МСП. Он отметил, что воспользоваться цифровой платформой МСП.РФ могут предприниматели во всех 89 регионах страны.
По его словам, Корпорация МСП разработала одно окно федеральных и региональных сервисов поддержки малого бизнеса на цифровой платформе МСП.РФ. На портале представлено 30 сервисов, через которые предприниматели могут получить более чем 300 услуг. На данный момент на платформе зарегистрировано 560 тысяч пользователей, которые за последние два с половиной года воспользовались сервисами свыше 3 миллионов раз.
Белоусов подчеркнул, что программы льготного кредитования под поручительство Корпорации МСП и льготного лизинга уже доступны предпринимателям во всех новых регионах. Кроме того, открываются центры «Мой бизнес», гарантийные и микрофинансовые организации.
Также он напомнил, что с сентября 2021 года представителям бизнес-сообщества во всех регионах доступен упрощенный механизм «зонтичных» поручительств Корпорации МСП, который позволяет получать заемное финансирование предпринимателям, у которых недостаточно залоговых активов.
Парламентские слушания по развитию малого и среднего бизнеса состоялись 23 октября в Государственной думе. В мероприятии приняли участие представители Правительства России, руководство нижней палаты парламента, представители фракций, депутаты профильных комитетов, а также представители институтов развития, бизнес-сообществ и предприниматели из разных регионов.