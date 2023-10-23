Белоусов: КМСП подключила все 89 регионов к платформе поддержки бизнеса

По его словам, Корпорация МСП разработала одно окно федеральных и региональных сервисов поддержки малого бизнеса на цифровой платформе МСП.РФ. На портале представлено 30 сервисов, через которые предприниматели могут получить более чем 300 услуг. На данный момент на платформе зарегистрировано 560 тысяч пользователей, которые за последние два с половиной года воспользовались сервисами свыше 3 миллионов раз.