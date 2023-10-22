Перезагрузку компетенций в сфере креативных индустрий обсудили в «Гостином дворе»

Светлана Леонова рассказала и о важности коллабораций: «Создание дополнительного социального лифта для людей с инвалидностью, профессиональная ориентация, формирование спроса работодателя — все это является общими задачами чемпионата творческих компетенций ArtMasters и чемпионатного движения „Абилимпикс“. Партнерство чемпионатов состоит прежде всего в том, чтобы компетенции развивались, была их коллаборация, и это давало креативный подход в разработке, совершенствовании и актуализации конкурсных заданий, инновационных подходов людей с инвалидностью. Это даст возможность для проектирования моделей успешных коллабораций смежных компетенций между чемпионатами».