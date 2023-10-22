Перезагрузку компетенций в сфере креативных индустрий обсудили в «Гостином дворе»

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Модераторами дискуссии выступили: проректор ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» Иоанн Клиндухов, начальник департамента методики и оценки Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Юлия Дурнева, заместитель директора ГБУ «Центр социальной интеграции Дианы Гурцкая» Светлана Леонова и руководитель Федерального методического центра по инклюзивному образованию, Национального центра «Абилимпикс» Дина Макеева.
«Для нас очень важно развитие креативных компетенций в „Абилимпиксе“. Они у нас есть, их больше 50. Поэтому основная задача — перестройка где-то конкурсных заданий, где-то подходов к их разработке, а в дальнейшем — их продюсирование и продвижение. Это тоже очень важно для дальнейшего развития», — описала задачу руководитель Федерального методического центра по инклюзивному образованию Национального центра «Абилимпикс».
Начальник отдела департамента методики и оценки чемпионата ArtMasters Юлия Дурнева представила экспертов ArtMasters. Они поделились опытом работы в своих компетенциях и рассказали об участии в чемпионате ArtMasters.
Заместитель директора ГБУ «Центр социальной интеграции Дианы Гурцкая» Светлана Леонова в своём выступлении познакомила гостей дискуссии с деятельностью Центра и рассказала о новых компетенциях, об их внедрении, успехах и неудачах.
«У нас есть свои программы социальной реабилитации — адаптированные программы, которые разрабатываются нашими специалистами при участии внешних экспертов. Это доступные программы для людей с различными видами нозологии», — отметила Леонова.
В этом году в Центре появилась новая творческая компетенция — «Исполнительское мастерство (вокал)». При поддержке Департамента труда и социальной защиты населения и Дианы Гурцкая, дисциплина вошла в разряд презентационных компетенций регионального Московского чемпионата «Абилимпикс».
Светлана Леонова рассказала и о важности коллабораций: «Создание дополнительного социального лифта для людей с инвалидностью, профессиональная ориентация, формирование спроса работодателя — все это является общими задачами чемпионата творческих компетенций ArtMasters и чемпионатного движения „Абилимпикс“. Партнерство чемпионатов состоит прежде всего в том, чтобы компетенции развивались, была их коллаборация, и это давало креативный подход в разработке, совершенствовании и актуализации конкурсных заданий, инновационных подходов людей с инвалидностью. Это даст возможность для проектирования моделей успешных коллабораций смежных компетенций между чемпионатами».
Участники встречи обсудили всевозможные коллаборации компетенций: «Массаж» и «Обувное дело», «Графический дизайн» и «Сфера услуг».