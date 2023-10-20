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Глава РЭО Буцаев рассказал о работах по рекультивации полигона в Кабардинке

Глава РЭО Буцаев рассказал о работах по рекультивации полигона в Кабардинке

20 октября 2023, 17:59
Фото: piqsels.com
Глава публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев заявил, что рекультивация полигона твердых коммунальных отходов (ТКО), расположенного недалеко от села Кабардинка муниципального образования «Город-курорт Геленджик», находится на финальной стадии.

Как сообщает newstracker.ru, подробнее о ходе рекультивации гендиректор РЭО рассказал в рамках своей рабочей поездки в Краснодарский край 19 октября.

По словам Дениса Буцаева, ликвидация полигона ведется с начала текущего года согласно поручению президента о рекультивации объектов инфраструктуры обращения с отходами. В настоящее время рекультивация вышла на финишную прямую. Так, до 21 ноября должен был обустроен экран с укладкой плодородного слоя, после чего начнется посев травы и высадка деревьев на данном пространстве. Таким образом, технический этап рекультивации полигона завершится к началу следующего года. В дальнейшем на месте ликвидированного полигона построят парк имени Федора Конюхова.

Проект рекультивации включает создание тела полигона с нормативными откосами, обустройство рекультивационного экрана из нескольких слоев на поверхности ТКО, чтобы защитить свалочное тело от воздействия осадков, а также устройство пассивной системы дегазации из 30 скважин, оснащенных биофильтрами со сменной загрузкой.

Данный полигон эксплуатировался с 1973 года по август 2017-го, после чего находился в законсервированном виде следующие несколько лет. В основном здесь складировали бытовой и строительный мусор общим объемом 1,66 миллиона тонн.

Побывав на объекте, Денис Буцаев провел совещание с заместителем губернатора региона Андреем Прошуниным, где на обсуждение были вынесены вопросы о создании современных объектов по обращению с отходами в Краснодарском крае в рамках концессии.

Благодаря рекультивации полигона в регионе удастся улучшить экологическую ситуацию, а также приблизиться к формированию экономики замкнутого цикла.

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