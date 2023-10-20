Глава РЭО Буцаев рассказал о работах по рекультивации полигона в Кабардинке

По словам Дениса Буцаева, ликвидация полигона ведется с начала текущего года согласно поручению президента о рекультивации объектов инфраструктуры обращения с отходами. В настоящее время рекультивация вышла на финишную прямую. Так, до 21 ноября должен был обустроен экран с укладкой плодородного слоя, после чего начнется посев травы и высадка деревьев на данном пространстве. Таким образом, технический этап рекультивации полигона завершится к началу следующего года. В дальнейшем на месте ликвидированного полигона построят парк имени Федора Конюхова.