Глава РЭО Буцаев рассказал о работах по рекультивации полигона в Кабардинке

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
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Updated Сегодня, 17:59
Как сообщает newstracker.ru, подробнее о ходе рекультивации гендиректор РЭО рассказал в рамках своей рабочей поездки в Краснодарский край 19 октября.
По словам Дениса Буцаева, ликвидация полигона ведется с начала текущего года согласно поручению президента о рекультивации объектов инфраструктуры обращения с отходами. В настоящее время рекультивация вышла на финишную прямую. Так, до 21 ноября должен был обустроен экран с укладкой плодородного слоя, после чего начнется посев травы и высадка деревьев на данном пространстве. Таким образом, технический этап рекультивации полигона завершится к началу следующего года. В дальнейшем на месте ликвидированного полигона построят парк имени Федора Конюхова.
Проект рекультивации включает создание тела полигона с нормативными откосами, обустройство рекультивационного экрана из нескольких слоев на поверхности ТКО, чтобы защитить свалочное тело от воздействия осадков, а также устройство пассивной системы дегазации из 30 скважин, оснащенных биофильтрами со сменной загрузкой.
Данный полигон эксплуатировался с 1973 года по август 2017-го, после чего находился в законсервированном виде следующие несколько лет. В основном здесь складировали бытовой и строительный мусор общим объемом 1,66 миллиона тонн.
Побывав на объекте, Денис Буцаев провел совещание с заместителем губернатора региона Андреем Прошуниным, где на обсуждение были вынесены вопросы о создании современных объектов по обращению с отходами в Краснодарском крае в рамках концессии.
Благодаря рекультивации полигона в регионе удастся улучшить экологическую ситуацию, а также приблизиться к формированию экономики замкнутого цикла.