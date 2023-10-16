«Ушли в лесной массив»: в Минэкологии Башкирии прокомментировали ситуацию с медведями

Сообщается, что мероприятия по поиску и поимке медвежат ведутся в селе и его окрестностях ведутся с 15 октября. Участие в них принимают пять бригад из сотрудников Минэкологии РБ и Ишимбайского городского общества охотников и рыболов. За координацию мероприятий отвечает заявил заместитель министра природопользования и экологии республики Камиль Биргулиев.