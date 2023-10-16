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Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 18:04

Updated Сегодня, 18:04

В Башкирии поймали одного из медвежат убитой ранее медведицы

«Ушли в лесной массив»: в Минэкологии Башкирии прокомментировали ситуацию с медведями

16 октября 2023, 15:32
Фото: 1MI

В Башкирии поймали одного из медвежат убитой ранее медведицы

Ранее медвежат заметили жители села, где ранее медведица напала на местную жительницу

В селе Петровское был пойман один из детенышей медведицы, напавшей ранее на местную жительницу. Местонахождение еще двух медвежат, пришедших в населенный пункт вместе с матерь, на сегодняшний день остается неизвестным.

Фото: Пресс-служба Минэкологии РБ

Сообщается, что мероприятия по поиску и поимке медвежат ведутся в селе и его окрестностях ведутся с 15 октября. Участие в них принимают пять бригад из сотрудников Минэкологии РБ и Ишимбайского городского общества охотников и рыболов. За координацию мероприятий отвечает заявил заместитель министра природопользования и экологии республики Камиль Биргулиев.

— На данный момент один медвежонок пойман. В дальнейшем будем решать вопрос по его передаче на передержку. Остальных медвежат пока не удалось обнаружить, возможно они сами ушли в лесной массив. Мероприятия по поиску продолжаются. Ситуация находится на контроле министерства, — заявил Биргулиев.

Напомним, медведица, бродившая по улицам села Петровское с тремя медвежатами, напала на местную жительницу Татьяну М. утром в пятницу, 13 октября. В результате нападения женщина получила травму руки и глубокие порезы на спине. В тот же день стало известно, что медведицу убили, её детёнышей планировалась передать в местную общественную организацию.

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#Общество#Дикая природа#Азамат Нухов#Природа#Нападение медведей#Медведи#Медвежата#Дикие животные
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