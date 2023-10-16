«Ушли в лесной массив»: в Минэкологии Башкирии прокомментировали ситуацию с медведями

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
В селе Петровское был пойман один из детенышей медведицы, напавшей ранее на местную жительницу. Местонахождение еще двух медвежат, пришедших в населенный пункт вместе с матерь, на сегодняшний день остается неизвестным.
Сообщается, что мероприятия по поиску и поимке медвежат ведутся в селе и его окрестностях ведутся с 15 октября. Участие в них принимают пять бригад из сотрудников Минэкологии РБ и Ишимбайского городского общества охотников и рыболов. За координацию мероприятий отвечает заявил заместитель министра природопользования и экологии республики Камиль Биргулиев.
— На данный момент один медвежонок пойман. В дальнейшем будем решать вопрос по его передаче на передержку. Остальных медвежат пока не удалось обнаружить, возможно они сами ушли в лесной массив. Мероприятия по поиску продолжаются. Ситуация находится на контроле министерства, — заявил Биргулиев.
Напомним, медведица, бродившая по улицам села Петровское с тремя медвежатами, напала на местную жительницу Татьяну М. утром в пятницу, 13 октября. В результате нападения женщина получила травму руки и глубокие порезы на спине. В тот же день стало известно, что медведицу убили, её детёнышей планировалась передать в местную общественную организацию.