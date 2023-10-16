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Posted 16 октября, 12:04

Published 16 октября, 12:04

Modified 16 октября, 12:06

Updated 16 октября, 12:06

Менее 30% россиян могут каждый месяц откладывать средства с зарплаты

Менее 30% россиян могут каждый месяц откладывать средства с зарплаты

16 октября 2023, 12:04
Фото: 1MI
Менее тридцати процентов жителей России могут ежемесячно откладывать часть средств со своей заработной платы.

Об этом сообщили NEWS.ru авторы соответствующего исследования.

Как показали результаты опроса, из тех, кто делает накопления, примерно половина откладывают не более 5000 рублей. Причем не регулярно, а по мере возможности. Представители банкинга, инвестиций, информационных технологий, автобизнеса и консалтинга могут позволить делать накопления до 100 000 рублей.

В опросе принимали участие несколько тысяч человек. Результаты показали, что 28 процентов откладывают часть зарплаты каждый месяц, 40 процентов — время от времени, а 30 процентов хотели бы делать накопления, но пока у них нет такой возможности.

Из тех, кто делает накопления, 48 процентов могут периодически откладывать только до 5000 рублей, 30 процентов — от 5000 до 10 000 рублей и 22 процента — более 10 000 рублей.

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