Менее 30% россиян могут каждый месяц откладывать средства с зарплаты

Posted 16 октября, 12:04
Published 16 октября, 12:04
Modified 16 октября, 12:06
Updated 16 октября, 12:06
Об этом сообщили NEWS.ru авторы соответствующего исследования.
Как показали результаты опроса, из тех, кто делает накопления, примерно половина откладывают не более 5000 рублей. Причем не регулярно, а по мере возможности. Представители банкинга, инвестиций, информационных технологий, автобизнеса и консалтинга могут позволить делать накопления до 100 000 рублей.
В опросе принимали участие несколько тысяч человек. Результаты показали, что 28 процентов откладывают часть зарплаты каждый месяц, 40 процентов — время от времени, а 30 процентов хотели бы делать накопления, но пока у них нет такой возможности.
Из тех, кто делает накопления, 48 процентов могут периодически откладывать только до 5000 рублей, 30 процентов — от 5000 до 10 000 рублей и 22 процента — более 10 000 рублей.