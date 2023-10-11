Бастрыкин поручил представить доклад о деле уфимской школьницы

Территориальное подразделение Следственного комитета России немедленно возбудило уголовное дело по факту убийства. Подозреваемым в этом преступлении оказался 22-летний сводный брат погибшей. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые нашли его на чердаке многоквартирного дома. После задержания подозреваемого он был передан в руки сотрудников территориального подразделения Следственного комитета России по Башкирии.