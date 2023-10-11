Бастрыкин поручил представить доклад о деле уфимской школьницы

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
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Глава Следственного комитета России поручил подготовку доклада о текущем прогрессе расследования уголовного дела по факту убийства 14-летней девочки, которое произошло в Уфе, рассказывает UFA1.RU.
Напомним, накануне местная жительница обратилась в полицию Уфы, сообщив о пропаже своей 14-летней дочери. Однако вскоре женщина перезвонила и сообщила, что обнаружила тело девочки в багажнике своего автомобиля.
Территориальное подразделение Следственного комитета России немедленно возбудило уголовное дело по факту убийства. Подозреваемым в этом преступлении оказался 22-летний сводный брат погибшей. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые нашли его на чердаке многоквартирного дома. После задержания подозреваемого он был передан в руки сотрудников территориального подразделения Следственного комитета России по Башкирии.