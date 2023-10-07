Полиция Башкирии нашла треш-блогера, снимавшего издевательства над бездомными

По предварительным данным МВД РБ, мужчина связался с 33-летним жителем Саратова и 37-летней уроженкой Московской области и предложил им участвовать в интернет-трансляциях за вознаграждение. Так мужчина и женщина с видео оказались в одном из СНТ Стерлитамака.