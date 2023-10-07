Полиция Башкирии нашла треш-блогера, снимавшего издевательства над бездомными

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
Полиция установила личность треш-блогера, который за день транслировал издевательтсва над бездомными. Им оказался 28-летний житель Стерлитамака.
По предварительным данным МВД РБ, мужчина связался с 33-летним жителем Саратова и 37-летней уроженкой Московской области и предложил им участвовать в интернет-трансляциях за вознаграждение. Так мужчина и женщина с видео оказались в одном из СНТ Стерлитамака.
Напомним, что на стримах 28-летний местный житель заставлял мужчины и женщину быть друг друга. Иногда организатор и сам участвовал в избиении мужчины.
Так, предполагаемый организатор и герои роликов доставлены в отдел полиции. По результатам осмотра медиками у мужчины и женщины зафиксированы различные телесные повреждения.
В пресс-службе МВД также отмечают, что в действиях жителя Стерлитамака усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ.