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Published Сегодня, 04:28

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Updated Сегодня, 04:34

Полиция Башкирии нашла треш-блогера, снимавшего издевательства над бездомными

Полиция Башкирии нашла треш-блогера, снимавшего издевательства над бездомными

7 октября 2023, 04:28
Фото: 1MI
Видео с издевательствами ранее появилось в сети.

Полиция установила личность треш-блогера, который за день транслировал издевательтсва над бездомными. Им оказался 28-летний житель Стерлитамака.

По предварительным данным МВД РБ, мужчина связался с 33-летним жителем Саратова и 37-летней уроженкой Московской области и предложил им участвовать в интернет-трансляциях за вознаграждение. Так мужчина и женщина с видео оказались в одном из СНТ Стерлитамака.

Напомним, что на стримах 28-летний местный житель заставлял мужчины и женщину быть друг друга. Иногда организатор и сам участвовал в избиении мужчины.

Так, предполагаемый организатор и герои роликов доставлены в отдел полиции. По результатам осмотра медиками у мужчины и женщины зафиксированы различные телесные повреждения.

В пресс-службе МВД также отмечают, что в действиях жителя Стерлитамака усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ.

#Общество#Происшествия#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#18+
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