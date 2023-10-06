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Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Жителей Башкирии напугало видео с разодранной коровой

Жителей Башкирии напугало видео с разодранной коровой

6 октября 2023, 11:32
Фото: 1MI
Кадры ужасного инцидента попали в соцсети.

В сети активно распространяется информация о случившемся в Баймакском районе. На видео запечатлено растерзанное животное, якобы погибшее в результате нападения медведя. По словам автора ролика, инцидент произошел в месте между деревней Алгазинов и селом Ишмурзино.

Mkset обратился напрямую в Баймаксий район за подтверждением данного инцидента. Однако оперативного комментария по ситуации там получить не удалось.

Также Mkset обратился в пресс-службу Минэкологии РБ за комментарием по поводу происшествия. В ведомстве сообщили, что информации о случившемся у них нет.

Фото: Скрин видео "Уфа с огоньком"

Напомним, что это не первый случай нападения медведя на домашний скот. В сентябре текущего года в сети появились кадры растерзанных животных. Как сообщал автор фотографий, произошел инцидент в Архангельском районе Башкирии. На кадрах запечатлена корова, судя по всему, после совершенного на нее нападения — часть туловища животного отсутствует. Однако сама корова осталась жива.

Похожий случай произошел в в Мелеузовском районе. Неравнодушные свидетели произошедшего попытались отогнать хищника гудком автомобиля и криками. В какой-то момент бесстрашный мужчина даже вышел из машины и кинул в медведя лежащую в траве ветку. По итогу, животное удалось прогнать. Пострадавшая корова выжила и смогла подняться, но оказалась сильно изранена.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#18+#Нападение медведей#Происшествие#Виалина Ахсанова#Медведи
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