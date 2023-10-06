Жителей Башкирии напугало видео с разодранной коровой

Напомним, что это не первый случай нападения медведя на домашний скот. В сентябре текущего года в сети появились кадры растерзанных животных. Как сообщал автор фотографий, произошел инцидент в Архангельском районе Башкирии. На кадрах запечатлена корова, судя по всему, после совершенного на нее нападения — часть туловища животного отсутствует. Однако сама корова осталась жива.