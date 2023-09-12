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Posted Сегодня, 16:57

Published Сегодня, 16:57

Modified Сегодня, 16:59

Updated Сегодня, 16:59

Страшные кадры растерзанных в Башкирии животных появились в сети 18+

Страшные кадры растерзанных в Башкирии животных появились в сети 18+

12 сентября 2023, 16:57
Фото: 1MI
Фотографии предположительно были сделаны в Архангельском районе.

В сети появились страшные кадры растерзанной коровы. Как сообщает автор фотографии, произошел инцидент в Архангельском районе Башкирии.

На кадрах запечатлена корова, судя по всему, после совершенного на нее нападения — часть туловища животного отсутствует. Однако сама корова осталась жива.

Фото: Ufa_rb

Напомним, что накануне в Мелеузовском районе медведь напал на домашний скот. Неравнодушные свидетели произошедшего попытались отогнать хищника гудком автомобиля и криками. По итогу, хищника удалось прогнать. Пострадавшая корова выжила и смогла подняться, но оказалась сильно изранена.

#Происшествия#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Новости Уфы#18+
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