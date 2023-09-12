Страшные кадры растерзанных в Башкирии животных появились в сети 18+

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
В сети появились страшные кадры растерзанной коровы. Как сообщает автор фотографии, произошел инцидент в Архангельском районе Башкирии.
На кадрах запечатлена корова, судя по всему, после совершенного на нее нападения — часть туловища животного отсутствует. Однако сама корова осталась жива.
Напомним, что накануне в Мелеузовском районе медведь напал на домашний скот. Неравнодушные свидетели произошедшего попытались отогнать хищника гудком автомобиля и криками. По итогу, хищника удалось прогнать. Пострадавшая корова выжила и смогла подняться, но оказалась сильно изранена.