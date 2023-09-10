Медведь напал на домашний скот в Башкирии

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Неравнодушные свидетели произошедшего попытались отогнать хищника гудком автомобиля и криками. В какой-то момент бесстрашный мужчина даже вышел из машины и кинул в медведя лежащую в траве ветку.
Звук из видео нам пришлось убрать из-за большого количества нецензурной лексики.
По итогу, животное удалось прогнать. Пострадавшая корова выжила и смогла подняться, но оказалась сильно изранена.
Случаи встречи диких животных в последние недели для жителей Башкирии уже стали некой обыденностью. Олени, лоси, кабаны и медведи замечались у дорог и в пределах города ещё в начале лета. В ЦУР Башкирии пояснили причины, вынуждающие диких животных покидать свои привычные зоны обитания.