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Published Сегодня, 08:17

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Медведь напал на домашний скот в Башкирии

Медведь напал на домашний скот в Башкирии

10 сентября 2023, 08:17
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Происшествие случилось вчера, 9 сентября, между деревнями Сергеевка и Нугуш в Мелеузовском районе республики.

Неравнодушные свидетели произошедшего попытались отогнать хищника гудком автомобиля и криками. В какой-то момент бесстрашный мужчина даже вышел из машины и кинул в медведя лежащую в траве ветку.

Звук из видео нам пришлось убрать из-за большого количества нецензурной лексики.

Видео: t.me/blackmeleuz

По итогу, животное удалось прогнать. Пострадавшая корова выжила и смогла подняться, но оказалась сильно изранена.

Случаи встречи диких животных в последние недели для жителей Башкирии уже стали некой обыденностью. Олени, лоси, кабаны и медведи замечались у дорог и в пределах города ещё в начале лета. В ЦУР Башкирии пояснили причины, вынуждающие диких животных покидать свои привычные зоны обитания.

#Происшествия#Видео#Новости Башкирии#Анна Савельева#Медведь#Скот#Свидетели#Дикие животные
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