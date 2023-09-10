Медведь напал на домашний скот в Башкирии

Случаи встречи диких животных в последние недели для жителей Башкирии уже стали некой обыденностью. Олени, лоси, кабаны и медведи замечались у дорог и в пределах города ещё в начале лета. В ЦУР Башкирии пояснили причины, вынуждающие диких животных покидать свои привычные зоны обитания.