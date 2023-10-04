В Красноярском крае охотник застрелил отдыхающего, приняв его за дикого зверя

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
По информации пресс-службы регионального главка СК, 28 сентября двое местных жителей отправились на охоту в район реки Агул. В ночное время, находясь на моторной лодке, они увидели три силуэта у берега реки через тепловизор и, из-за плохой видимости, подумали, что это дикие звери, пишет RT.
Подозреваемый, 38-летний мужчина, произвел выстрел из своего охотничьего ружья в направлении этих теплокровных объектов, оказавшихся трое мужчин из другой компании, которые приехали отдохнуть. Один из них получил огнестрельное ранение в область грудной клетки.
«Подозреваемый самостоятельно обратился в правоохранительные органы и сообщил о произошедшем», — говорится в официальном заявлении.
Пока следствие рассматривает версию о причинении смерти по неосторожности.