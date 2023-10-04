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Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

В Красноярском крае охотник застрелил отдыхающего, приняв его за дикого зверя

4 октября 2023, 13:27
В Красноярском крае случился инцидент, в результате которого охотник случайно застрелил отдыхающего, ошибочно приняв его за дикое животное.

По информации пресс-службы регионального главка СК, 28 сентября двое местных жителей отправились на охоту в район реки Агул. В ночное время, находясь на моторной лодке, они увидели три силуэта у берега реки через тепловизор и, из-за плохой видимости, подумали, что это дикие звери, пишет RT.

Подозреваемый, 38-летний мужчина, произвел выстрел из своего охотничьего ружья в направлении этих теплокровных объектов, оказавшихся трое мужчин из другой компании, которые приехали отдохнуть. Один из них получил огнестрельное ранение в область грудной клетки.

«Подозреваемый самостоятельно обратился в правоохранительные органы и сообщил о произошедшем», — говорится в официальном заявлении.

Пока следствие рассматривает версию о причинении смерти по неосторожности.

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