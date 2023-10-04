В Красноярском крае охотник застрелил отдыхающего, приняв его за дикого зверя

По информации пресс-службы регионального главка СК, 28 сентября двое местных жителей отправились на охоту в район реки Агул. В ночное время, находясь на моторной лодке, они увидели три силуэта у берега реки через тепловизор и, из-за плохой видимости, подумали, что это дикие звери, пишет RT.