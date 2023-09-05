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Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Врачи установили вирусную природу хронической усталости

5 сентября 2023, 12:38
Исследователи из Корнельского университета провели исследование, в результате которого стало ясно, что хроническая усталость может быть вызвана не только физиологическими и психологическими причинами, но и вирусами. Эту информацию опубликовал один из известных научных журналов США.

Мария Беляева, врач общей практики, разделяет мнение американских исследователей. Она утверждает, что многие вирусы и инфекции могут вызывать хроническую усталость, которая сохраняется даже после выздоровления.

По словам Беляевой, люди, переболевшие вирусом Эпштейна-Барр, герпесом (особенно шестого типа) или клостридиозом, испытывают симптомы апатии и усталости. Также она отмечает, что есть вирусы, которые, наоборот, улучшают общее самочувствие, зараженные такими вирусами не ощущают болезни и чувствуют себя энергичными, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Медик говорит, что научные исследования влияния вирусов и бактерий на организм только начинаются, но уже запланированы масштабные исследования на ближайшие годы.

Беляева также отмечает, что некоторые бактерии могут вызывать проблемы с весом и пищеварением, что в свою очередь может привести к хронической усталости из-за нарушения обмена веществ и сна. Однако есть полезные бактерии, которые помогают укрепить иммунитет и улучшить пищеварение. Чтобы сохранить их полезные свойства, рекомендуется меньше использовать антибиотики и антисептики.

Полезные бактерии можно найти в кисломолочных продуктах, фруктах, ягодах и крупах, содержащих клетчатку, таких как груши, финики, инжир, нут и фасоль.

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