Врачи установили вирусную природу хронической усталости

Беляева также отмечает, что некоторые бактерии могут вызывать проблемы с весом и пищеварением, что в свою очередь может привести к хронической усталости из-за нарушения обмена веществ и сна. Однако есть полезные бактерии, которые помогают укрепить иммунитет и улучшить пищеварение. Чтобы сохранить их полезные свойства, рекомендуется меньше использовать антибиотики и антисептики.