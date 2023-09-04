Объявлено начало регистрации на конкурс «Это у нас семейное»

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
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Updated Сегодня, 14:59
Издание gorod55.ru сообщает, что результаты конкурса будут подведены в 2024 году. Победители получат сертификаты на улучшение жилищных условий, а также смогут отправиться в путешествие по Российской Федерации. Также для участников предусмотрены многочисленные призы.
В начале первой учебной недели во всех школах России проведут классный час «Разговоры о важном», в рамках которого расскажут школьникам о конкурсе. Старт конкурса анонсировал глава Российской Федерации Владимир Путин на открытом уроке в мастерской управления «Сенеж» 1 сентября.
В первые часы после начала регистрации в проекте зарегистрировалось свыше 100 семей из 64 российских регионов. Самым младшим участникам по 6 лет. Самому старшему конкурсанту 101 год. На сегодняшний день самой большой командой является семья Плотниковых из Оренбургской области, состоящая из 10 членов семьи, в том числе шестерых детей.
По словам генерального директора АНО «Россия — страна возможностей», ректора Президентской академии (РАНХиГС) Алексея Комиссарова, вместе с семьями России начинается создание новой интересной истории под названием «Это у нас семейное». Идея конкурса родилась в семье, и его подготовка к жизни осуществлялась с большой любовью.
«И теперь вместе с участниками будем работать над тем, чтобы наш новый проект стал действительно народным, а значит, востребованным и любимым. Только при поддержке общественности мы решились на уникальный, не имеющий аналогов эксперимент — соединить поколения и укрепить семьи общими делами и интересами. Успех будет зависеть от нашей сплоченности, веры в добрые традиции и стремления людей создавать крепкие, дружные семьи», — отметил Комиссаров.
Подать заявку на участие в конкурсе можно будет до 4 ноября текущего года. Регистрация осуществляется на сайте этосемейное.рф. К участию приглашаются семьи из четырех и более родственников, представляющие не меньше трех поколений.
В рамках конкурса предусмотрены дистанционный этап, окружные полуфиналы и большой финал в Москве. Летом следующего года триста семей со всей Российской Федерации соберутся в столице.