Стали известны преимущества российской системы ОМС перед зарубежными аналогами

В частности, в Германии работающие граждане перечисляют в фонд ОМС свыше 7% заработка, а в Сингапуре эта цифра достигает 20%. В некоторых странах в сфере ОМС действуют франшизы. То есть до определенного предела за лечение платит сам гражданин, и только когда его стоимость поднимается выше установленного лимита, можно покрыть расходы из страховки. К примеру, в швейцарское ОМС входит обязательная франшиза в 300–2500 швейцарских франков (что в рублевом эквиваленте составляет 32–275 тысяч). При меньшем объеме франшизы размер страховых взносов, соответственно, становится больше.