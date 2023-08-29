Стали известны преимущества российской системы ОМС перед зарубежными аналогами

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Published Сегодня, 08:47
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Updated Сегодня, 08:47
В прошлом году в Соединенных Штатах расходы на отрасль здравоохранения составляли 16,5% ВВП. Данный показатель в РФ равнялся 3,8%, однако каждый россиянин, обладая правом на оформление полиса ОМС, мог рассчитывать на необходимую квалифицированную помощь в полном объеме. Порядка 26,5 млн американских граждан, принадлежащих к малообеспеченным слоям населения и не имеющих медицинской страховки, не могли получить даже минимальной врачебной помощи, пишет kp.ru.
Очевидно, что доступность и качество услуг, оказываемых гражданам в сфере здравоохранения, не находятся в прямой зависимости от объемов финансовых вложений. Значительные средства могут расходоваться нерационально, а немалая часть населения при этом все равно остается без врачебной помощи. В то же время в условиях сравнительно небольшого бюджета за счет грамотной организации деятельности в сфере здравоохранения можно обеспечить помощью всех нуждающихся пациентов.
Две модели — бюджетная и страховая — используются в большинстве стран мира. Возможен как выбор одной из них, так и смешанный формат. Применение бюджетного подхода подразумевает оплату медицинских услуг непосредственно из госбюджета. Для страховой медицины учреждается специальный фонд, наполняемый взносами, имеющими строго целевую направленность.
Не секрет, что система ОМС многих государств предусматривает уплату взносов и компаниями, и их сотрудниками непосредственно из заработной платы.
В частности, в Германии работающие граждане перечисляют в фонд ОМС свыше 7% заработка, а в Сингапуре эта цифра достигает 20%. В некоторых странах в сфере ОМС действуют франшизы. То есть до определенного предела за лечение платит сам гражданин, и только когда его стоимость поднимается выше установленного лимита, можно покрыть расходы из страховки. К примеру, в швейцарское ОМС входит обязательная франшиза в 300–2500 швейцарских франков (что в рублевом эквиваленте составляет 32–275 тысяч). При меньшем объеме франшизы размер страховых взносов, соответственно, становится больше.
Взносы на ОМС в России делает предприятие, а его сотрудники ничего не платят из своего заработка.
Важным преимуществом является и доступность услуг в сфере здравоохранения. По правилам Российской Федерации длительность ожидания врачебного приема специалистов (эндокринолога, невролога, кардиолога и т. д.) не должна превышать 14 рабочих дней. В то же время пациенты в Великобритании по официальному «правилу 18 недель» с момента записи к узкопрофильному врачу или назначения плановой операции до собственно получения помощи могут прождать и 18 недель.
Как сообщил глава фонда ОМС Илья Баланин, базовая программа медстрахования Российской Федерации с каждым годом расширяется. Увеличиваются и объемы ее финансирования. Современные сервисы, которые постоянно внедряются в данной сфере, включают электронный полис и цифровой профиль пациента. Посредством цифровизации системы здравоохранения достигается доступность для врачей информации о состоянии здоровья всех пациентов. Граждане РФ, оформившие полисы ОМС, всегда имеют доступ к медпомощи — как на приеме у доктора, так и в виде онлайн-консультации. Список цифровых сервисов и услуг постоянно пополняется. «Все это расширяет наши возможности поддерживать здоровье и повышает шансы на активное долголетие», — заявил председатель фонда ОМС.