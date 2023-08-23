Топ недорогих полезных игрушек для социализации школьника

Комиксы развивают художественный вкус и эмоциональный интеллект, но главное — их очень любят дети. Есть большая вероятность того, что у кого-то в классе, возможно у соседа по парте, тоже есть графический роман, сюжет которого он или она могут с удовольствием пересказать. Комикс отличается тем, что имеет четкую последовательность кадров и держит ритм повествования, тем самым учит детей следить за историей, ее логикой и развивает умение рассказывать истории. Дети с радостью рассказывают друг другу о том, что им интересно, и на этой почве сближаются. Стоит такое удовольствие от 300 до 750 рублей на маркетплейсах.