Топ недорогих полезных игрушек для социализации школьника

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
При этом важно подобрать такие вещи, которые не отвлекут ребенка от обучения во время урока и не запретят учителя во время перемены. Журналисты издания mkset.ru сделали небольшую подборку.
Совместные развивающие игры
Совместные сюжетные игры воспитывают у детей эмоционально положительное отношение друг к другу. Одним из таких развлечений является настольная игра, правила которой не предполагают материального выигрыша и бросания кубика. Ребенок может заинтересовать сверстников на перемене, например, развивающей детской игрой «Игра слов», которая развивает скорочтение и мышление. Так он окажется в центре внимания и сам объяснит сверстникам правила игры. Партия длится около пяти минут (как раз для перемены), а стоимость игры не превышает 650 рублей.
Любимые комиксы, книги
Комиксы развивают художественный вкус и эмоциональный интеллект, но главное — их очень любят дети. Есть большая вероятность того, что у кого-то в классе, возможно у соседа по парте, тоже есть графический роман, сюжет которого он или она могут с удовольствием пересказать. Комикс отличается тем, что имеет четкую последовательность кадров и держит ритм повествования, тем самым учит детей следить за историей, ее логикой и развивает умение рассказывать истории. Дети с радостью рассказывают друг другу о том, что им интересно, и на этой почве сближаются. Стоит такое удовольствие от 300 до 750 рублей на маркетплейсах.
Наборы для рукоделия, творчества, детские аксессуары
Хобби ребенка сильно поможет в его социализации в школе. Любимое занятие повышает самооценку и вырабатывает психологическую устойчивость.
Например, мальчикам можно купить мини-конструкторы, а девочкам — наборы для плетения браслетов, наборы бусин, комплекты украшений. Если же все необходимое уже куплено, то можно использовать, например, завров и динсы, которые раздают на кассе в известной торговой сети за определенную сумму в чеке, это своеобразный конструктор браслетов с разными цветами ремешков и значки-завры с изображениями динозавров. Их можно крепить между собой как угодно, украшать канцелярские принадлежности, использовать как закладку-украшение для комиксов. Этот аксессуар подходит как для мальчиков, так для девочек.
Еще одно популярное детское хобби — коллекционирование. В СССР дети коллекционировали марки, монеты, значки. В конце 1990-х были популярны фишки (кэпсы). Они сближали ребят из разных дворов, которые познакомились минуту назад. Конечно, в школу их нельзя приносить, но сегодня много других аксессуаров для коллекционирования, например необычные ручки, те же самые завры и динсы. Последние, к слову, помогут ребенку и психологически: маленькое украшение будет ассоциироваться с родителями и напоминать, что их любят и ждут дома.
Коллекционирование помогает не только найти общие интересы и повод для знакомства, но и развивает познавательную активность, умение анализировать, обобщать, классифицировать.
Заключение
В целом любимая игрушка с собой — это не только помощь в социализации, но и поддержка, связь с домом. Важно только объяснить своему ребенку, чем можно заниматься на перемене и что не нужно доставать из портфеля во время урока.