Житель Башкирии купил готового цыпленка в популярном магазине и ужаснулся

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
Данный шедевр кулинарии был куплен мужчиной в продуктовом магазине на улице Космонавтов, 34. Поробовать продукт он собирался вместе с сыном, но, к счастью, обнаружить опарышей в мясе удалось раньше. Не повезло только отцу, который успел отведать небольшое количество цыплёнка. После этого мужчина вернулся в торговую точку и увидел, что на прилавке таких цыплят с опарышами полно.
Роспотребнадзор выехал на проверку, но испорченный товар на месте найти не удалось — администрация магазина самостоятельно решила эту проблему, сняв с продажи оставшуюся партию.
Несмотря на это, компания ООО «Весна», к которой относится сеть магазинов «Ярмарка», получила предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований санитарного законодательства.