Житель Башкирии купил готового цыпленка в популярном магазине и ужаснулся

Данный шедевр кулинарии был куплен мужчиной в продуктовом магазине на улице Космонавтов, 34. Поробовать продукт он собирался вместе с сыном, но, к счастью, обнаружить опарышей в мясе удалось раньше. Не повезло только отцу, который успел отведать небольшое количество цыплёнка. После этого мужчина вернулся в торговую точку и увидел, что на прилавке таких цыплят с опарышами полно.