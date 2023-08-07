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Published Сегодня, 15:55

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Житель Башкирии купил готового цыпленка в популярном магазине и ужаснулся

7 августа 2023, 15:55
Фото: Артур Салимов

Опарышей в купленном цыпленке табака обнаружил житель Башкирии

Житель Салавата купил испорченного цыплёнка с опарышами и хотел угостить им сына, но вовремя заметил проблему.

Данный шедевр кулинарии был куплен мужчиной в продуктовом магазине на улице Космонавтов, 34. Поробовать продукт он собирался вместе с сыном, но, к счастью, обнаружить опарышей в мясе удалось раньше. Не повезло только отцу, который успел отведать небольшое количество цыплёнка. После этого мужчина вернулся в торговую точку и увидел, что на прилавке таких цыплят с опарышами полно.

Роспотребнадзор выехал на проверку, но испорченный товар на месте найти не удалось — администрация магазина самостоятельно решила эту проблему, сняв с продажи оставшуюся партию.

Несмотря на это, компания ООО «Весна», к которой относится сеть магазинов «Ярмарка», получила предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований санитарного законодательства.

Фото: t.me/ufakoroche
#Анна Савельева#Новости Башкирии#Салават
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