ОМК поддержала фестиваль профессий «ЗАВОДное лето» в Благовещенске

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Театр действий фестиваля был развернут на семи городских локациях. О себе посетителям рассказывали основные производственные компании Благовещенского района. Прогуливаясь между площадками предприятий, гости могли не только познакомиться с основными профессиями, представленными в районе, но и погрузиться в историю родного края.
На площадке благовещенского завода ОМК перед заводской проходной все желающие могли примерить на себя профессии кузнеца, сталевара, контролера продукции. Самые маленькие гости участвовали в создании выставки на асфальте, а еще раскрашивали брелоки в виде трубопроводной арматуры и создавали футболки и банданы с тематическими рисунками. Самое большое количество зрителей привлекла театрализованная постановка, посвященная рождению города и благовещенского завода ОМК (при создании в 1756 году — медеплавильный), сыгранная под звуки симфонического оркестра.
«Грант ОМК помог фестивалю приобрести собственное лицо. Благодаря этой поддержке мы смогли полностью оформить мероприятие: изготовили бренд-бук, таблички-указатели и фотозону, а также провели фото- и видеосъемку. А еще команда проекта смогла сшить настоящие исторические костюмы для театрального перфоманса и пригласила симфонический оркестр, которые как раз и видели гости на фестивале профессий и на День города, — поделилась автор проекта, директор Центра развития культуры Елена Антонова. — Благодаря поддержке ОМК нам удалось провести в городе по-настоящему масштабный праздник, радовавший горожан и гостей на протяжении целого дня. Хочу сказать, что мы услышали множество положительных отзывов, но самое ценное: нас просят повторить и развить идею такого фестиваля. Надеюсь, получится сделать фестиваль традиционным».
«Конкурс „ОМК Партнерство“, направленный на социально важные инициативы, мы проводим в Благовещенске с 2015 года, и он до сих пор не теряет своей актуальности. Поддерживая такие, как фестиваль „Заводное лето“, мероприятия, наша компания помогает развитию региона своего присутствия и, хочется верить, делает жизнь каждого жителя Благовещенского района лучше. Кроме стабильной работы, жилья и чистой природы людям нужны система образования и здравоохранения, культурный досуг, бытовой комфорт и социальная защищенность. Работая в регионах, частности, в башкирском Благовещенске, ОМК использует комплексный подход. Компания модернизует, строит новые производства и меняет среду вокруг них, помогая создавать город, в котором хочется жить», — отметил управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.