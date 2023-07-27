ОМК поддержала фестиваль профессий «ЗАВОДное лето» в Благовещенске

«Конкурс „ОМК Партнерство“, направленный на социально важные инициативы, мы проводим в Благовещенске с 2015 года, и он до сих пор не теряет своей актуальности. Поддерживая такие, как фестиваль „Заводное лето“, мероприятия, наша компания помогает развитию региона своего присутствия и, хочется верить, делает жизнь каждого жителя Благовещенского района лучше. Кроме стабильной работы, жилья и чистой природы людям нужны система образования и здравоохранения, культурный досуг, бытовой комфорт и социальная защищенность. Работая в регионах, частности, в башкирском Благовещенске, ОМК использует комплексный подход. Компания модернизует, строит новые производства и меняет среду вокруг них, помогая создавать город, в котором хочется жить», — отметил управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.