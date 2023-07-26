В Башкирии магазин рассчитался с сотрудниками после вмешательства гострудинспекции

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Updated Сегодня, 06:35
Так, в региональную гострудинспекцию обратились два бывших сотрудника ООО «Заспорт». В своих обращениях они заявили о нарушении трудовых прав в части оплаты труда. В частности, им якобы не выплатили окончательный расчет при расторжении договора.
По словам самих заявителей, в начале июля они написали заявления об увольнении по собственному желанию. При этом работодатель не рассчитался с ними за два прошедших месяца. Впоследствии данная задолженность, сумма которой составила 123 тысячи рублей, все же была погашена.
В гострудинспекции также сообщили, что в целях недопущения подобных нарушений в будущем в адрес организации готовится предостережение.