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Published Сегодня, 05:55

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В Башкирии магазин рассчитался с сотрудниками после вмешательства гострудинспекции

26 июля 2023, 05:55
Фото: 1MI
Сотрудникам, уволившимся по собственному желанию в июле этого года, выплатили 12 тысячи рублей, сообщили в региональной гострудинспекции

Так, в региональную гострудинспекцию обратились два бывших сотрудника ООО «Заспорт». В своих обращениях они заявили о нарушении трудовых прав в части оплаты труда. В частности, им якобы не выплатили окончательный расчет при расторжении договора.

По словам самих заявителей, в начале июля они написали заявления об увольнении по собственному желанию. При этом работодатель не рассчитался с ними за два прошедших месяца. Впоследствии данная задолженность, сумма которой составила 123 тысячи рублей, все же была погашена.

В гострудинспекции также сообщили, что в целях недопущения подобных нарушений в будущем в адрес организации готовится предостережение.

#Азамат Нухов
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