Момент ДТП с дочерью вице-премьера правительства Башкирии попал на видео

Напомним, ранее сегодня в Уфе дочь заместителя премьер-министра Башкирии Ирека Сагитова попала в аварию в районе улицы Карла Маркса. По словам одного из пассажиров, находившемся в момент ДТП в другом автомобиле, он ехал на зеленый свет, а удар в его авто был достаточно сильным.