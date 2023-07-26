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Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

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Момент ДТП с дочерью вице-премьера правительства Башкирии попал на видео

26 июля 2023, 11:21
Фото: 1MI
Кадры видеозаписи с камер наружного наблюдения публикует телеграм-канал SHOT.

По информации телеграм-канала, 23-летняя девушка пыталась повернуть налево на перекрёстке, однако в этот момент в неё влетела встречная легковушка. В результате ДТП оба водителя получили травмы.

Напомним, ранее сегодня в Уфе дочь заместителя премьер-министра Башкирии Ирека Сагитова попала в аварию в районе улицы Карла Маркса. По словам одного из пассажиров, находившемся в момент ДТП в другом автомобиле, он ехал на зеленый свет, а удар в его авто был достаточно сильным.

#Азамат Нухов#Новости Уфы#Происшествия#Город#Транспорт#Автомобиль#ДТП#Видео
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