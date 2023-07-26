Момент ДТП с дочерью вице-премьера правительства Башкирии попал на видео

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
По информации телеграм-канала, 23-летняя девушка пыталась повернуть налево на перекрёстке, однако в этот момент в неё влетела встречная легковушка. В результате ДТП оба водителя получили травмы.
Напомним, ранее сегодня в Уфе дочь заместителя премьер-министра Башкирии Ирека Сагитова попала в аварию в районе улицы Карла Маркса. По словам одного из пассажиров, находившемся в момент ДТП в другом автомобиле, он ехал на зеленый свет, а удар в его авто был достаточно сильным.